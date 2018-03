Die Erwartungen an ein Hotelzimmer entsprechen nicht immer dem, was man tatsächlich vorfindet. Wir reden hier nicht von fehlenden Blumen oder einer armselig bestückten Obstschale. Reddit-User time2fly80 veröffentlichte eine versteckte Notiz, die er wohl lieber nicht gefunden hätte. "Die Nachricht fand ich letzte Nacht in meinem Hotelbett ... ugh".

Darunter schildert rubyfaye77, was sie erlebte, obwohl ihr Hotel "gute Bewertungen hatte und auch nicht billig war", wie sie schreibt. In dem Netzwerk erzählt sie ihre Geschichte.

"Vor ein paar Jahren war ich in einem Hotel, wo das Bett noch mit den Laken des vorherigen Gastes bezogen war", beginnt rubyfaye77. Sie hätten eingecheckt und anschließend im Bad entdeckt, dass die Handtücher fehlten. Nach einem Anruf am Empfang brachte ein Zimmermädchen welche vorbei und sagte nach einem Blick auf das Bett, es habe den Eindruck, es sei nicht frisch bezogen – was sich bestätigte. Das Zimmer zu wechseln, war nicht möglich, weil das Haus ausgebucht war. "Also musste sie direkt das Zimmer reinigen und die Betten beziehen. Bis auf die Handtücher war alles am Platz, aber mir wurde klar, dass Hotelzimmer dreckiger sein können, als sie auf den ersten Blick wirken", schließt rubyfaye77.

Daraufhin sammelte sich binnen weniger Stunden gleich ein ganzer Strang anderer Horrorerlebnisse aus Hotels an.

Blut im Zimmer

"Ich habe bei einer Rundreise mit meinem Kumpel mal in einem Motel eingecheckt", schreibt gilbertsmith. "Ich ging ins Bad und es klebte getrocknetes Blut am Lichtschalter und rund um das Waschbecken. Als ich das Oberbett aufdeckte, waren auch dort getrocknete Bluttropfen." Das Bett habe professionell bezogen gewirkt, frische Handtücher waren da und verpackte Tassen in der Kochnische. "Es wirkte, als wären sie reingekommen, hätten aufgeräumt und wären gegangen, ohne das Bett zu beziehen oder das Blut wahrzunehmen." Sein Freund habe das nicht so schlimm gefunden und bleiben wollen, berichtet gilbertsmith. "Wir sind abgereist", kommentiert er trocken.

"Ihr habt nicht vorher unter dem Bett nachgesehen, ob dort eine ermordete Protituierte liegt?", fragt ein Leser. "Sie können froh sein, dass sie nicht nach oben geguckt haben", glaubt der nächste. Ein weiterer ergänzt den Beitrag und postet ein Youtube-Video aus der Reihe "Another dirty room", in dem ranzige Hotelzimmer aufgenommen wurden.

Zehennägel unterm Bett

Ebenfalls sehr unappetitlich war eine Erfahrung, die Redit-User infernophil schildert: "Ich hatte mal ein Zimmer, in dem ein Haufen abgeschnittene Zehennägel unter dem Bett lagen. Nicht zwei oder drei, nein, der Arsch hatte mindestens 30 Zehen."

"Ich hatte mal eine Bettwanze unter meine Decke", kontert realvmouse. "Ich habe dem Empfang Bescheid gegeben und sie gaben mit den Raum nebenan. Eine Stunde später war jemand anderes in dem Zimmer." Die USA haben besonders große Probleme mit den lichtscheuen Blutsaugern, die sich nur mit starken Wärmestrahlern über mehrere Tage oder mit einem Cocktail aus Insektiziden vertreiben lassen.

Last, but not least kommt eine Erklärung für die vermeintlichen Schlampereien, die imjusttheretobrowseit liefert: "Ich arbeite in Hotels und kann euch den häufigsten Grund nennen, wie so etwas passiert – wenn ein Gast vor der Zeit auscheckt und vergessen wird, es dem Zimmerpersonal mitzuteilen. Zimmer werden auf zwei verschiedene Weisen gereinigt: Wenn die Gäste bleiben, werden sie nur oberflächlich gesäubert und die Betten nur alle paar Tage bezogen. Nach der Abreise wird gründlich geputzt und die Bettwäsche gewechselt. Aber es gibt natürlich auch beschissene Hotels ..."