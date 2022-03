Der europäische Luftraum ist längst für russische Flugzeuge gesperrt, viele andere Länder haben sich angeschlossen. Für die Privat-Jets der russischen Elite wird es "da oben" also ganz schön eng. Ein Twitter-Account, der die Flüge der Oligarchen verfolgt, meldet nur alle paar Stunden Starts und Landungen. Anders sieht es auf den Weltmeeren aus. Es ist kein Geheimnis: Die teuersten und größten Jachten gehören oftmals russischen Milliardären – und noch sind die Mega-Schiffe weltweit unterwegs.

Das muss nicht so bleiben. Laut Handelsblatt erwägt die EU ein Einlaufverbot für russische Schiffe. Wobei sich die Frage stellt, ob man das an der Herkunft der Besitzer festmacht oder an der jeweiligen Flagge, unter der die Jachten fahren. Denn das ist, wie in der Schifffahrt üblich, so gut wie nie das Heimatland der Eigner, sondern meist eine Karibikinsel, beispielsweise die Kaimaninseln.

Eines haben die Schiffe aber gemeinsam: Die sogenannte IMO-Nummer der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation. Damit lassen sich die Jachten sehr genau verfolgen, beispielsweise auf Seiten wie Marinetraffic, Vesselfinder oder Vesseltracker.

So lässt sich zum Beispiel herausfinden, dass eine der größten Mega-Jachten der Welt, die "Dilbar" von Alisher Burkhanovich Usmanov, derzeit bei Blohm & Voss in Hamburg liegt. Gleich neben der "Luna" von Farkhad Teimurovich Akhmedov. In anderen Häfen rund um Europa ist es anscheinend auch schön: So liegt die "Stella Maris" von Rashid Sardarov in Nizza, die größte Segeljacht der Welt, die "A" von Andrei Melnitschenko liegt in Triest und in Barcelona kann man sich derzeit die "Solaris" von Roman Arkadjewitsch Abramowitsch anschauen.

+++ Lesen Sie auch: Nach Aufenthalt in Hamburg: Putins Privatyacht "Graceful" nimmt schnellsten Kurs auf Kaliningrad +++

Da es sich bei den riesigen Schiffen durchaus um interessante Ziele für Sanktionen handelt, bleibt es spannend, ob zum Beispiel die Wartungsarbeiten in Hamburg dem Eigner der "Dilbar" zum Verhängnis werden. Erste Kuriositäten im Zusammenhang mit den Jachten gab es in den vergangenen Tagen bereits. Auch die "Graceful", die Jacht von Wladimir Putin, lag bis vor wenigen Wochen im Hamburger Hafen. Quasi parallel zum Beginn des Überfalls auf die Ukraine fuhr das Schiff auf schnellstem Weg in seine Heimat nach Kaliningrad.

Ein anderes Schiff, die "Lady Anastasia", die wohl dem russischen Waffenproduzenten Alexander Mikheev gehört, wäre fast gesunken. Ein ukrainischer Mitarbeiter an Bord hatte versucht, die Jacht zu fluten um sich so an seinem Chef zu rächen. Hier lesen Sie mehr dazu.

Den russischen Superreichen wird nachgesagt, der Regierung und dem Kreml oftmals sehr nahe zu stehen. Wikipedia definiert einen Oligarchen wie folgt: "Die russischen Oligarchen sind Unternehmer, die während Gorbatschows Periode der Marktliberalisierung ihre Geschäfte begannen. Der russische Oligarch gilt als Neureicher, der sich während der 1990er Jahre skrupellos Staatseigentum aneignete."