Bei TikTok stolpert man derzeit ständig über den Namen Theophilus Junior Bestelmeyer. Der Musiker aus Hamburg wurde innerhalb kurzer Zeit zum Star in den sozialen Netzwerken.

Seinen Namen kann man sich nicht aussuchen – das weiß kaum jemand besser als Theophilus Junior Bestelmeyer. Der Hamburger ist damit in kurzer Zeit zu einem Internet-Phänomen geworden. Vor allem auf der Video-App TikTok stolpert man derzeit ständig über seinen ungewöhnlichen Namen.

Bestelmeyer hatte das Thema selbst auf TikTok aufgeworfen, indem er ein Video gepostet hatte, wie es ist, als Schwarzer einen solchen Namen zu tragen. Die Menschen würden denken, er sehe wie ein Adliger aus einem vorigen Jahrhundert aus – und sich dann über seine Hautfarbe wundern. Doch selbst für einen Weißen in seinem Alter wäre dieser altertümlich anmutende Name alles andere als normal.

Theophilus Junior Bestelmeyer wird zum Internet-Meme

Mittlerweile ist "Theophilus Junior Bestelmeyer" auf TikTok und Instagram so etwas wie ein Insider-Witz. Immer wieder taucht er auf, manchmal an den absurdesten Stellen. Es könnte sogar passieren, dass sich eine Userin den Namen tätowieren lassen muss. Die US-Amerikanerin hatte einen Deal mit ihrem Chef abgeschlossen: Sie bekommt 3500 Dollar, wenn sie sich ein Tattoo stechen lässt, über das die User:innen im Internet abstimmen dürfen. "Theophilus Junior Bestelmeyer" hat derzeit gute Chancen. Sogar der "Tagesschau"-Account auf TikTok hat den Trend schon aufgegriffen, in einem Video posierte Bestelmeyer mit Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger.

Der echte Theophilus weiß derweil nicht so recht, was er von seiner plötzlichen Berühmtheit halten soll. Die Zahl seiner Follower:innen ist sprunghaft auf fast 700.000 angestiegen. Eigentlich ist der Mann Musiker unter dem Namen Theo Junior, vor einigen Jahren nahm er an der Castingshow "The Voice Kids" teil. "Es war der größte Fehler, meinen Namen gesagt zu haben. Jetzt nervt mich ganz Deutschland", sagte Bestelmeyer in einem TikTok-Video. "Ich werde einfach fame wegen meines Namens. Ich mache Musik, keiner kennt meine Musik, aber meinen Namen kennt ihr, oder was?"

Theo Junior verspricht sich Karrieresprung

Allerdings versucht Bestelmeyer, diese Berühmtheit jetzt für seine Karriere zu nutzen. In einem neueren Video fordert er die TikTok-User:innen dazu auf, seinen Namen zum Jugendwort des Jahres zu wählen. Und natürlich nutzt er die Aufmerksamkeit, um seine Musik zu promoten: Gerade hat er einen neuen Song veröffentlicht. Titel ist natürlich "Theophilus Junior Bestelmeyer": "Mann, ich muss mich nicht beweisen, oh-oh, ja, ja / Ich schau' nicht zurück, Name ging viral, ja, ey (-ral, ja)".

