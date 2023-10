von Christian Hensen Online-Shops, die über die Signa Sports United (SSU) zum Portfolio von Milliardär René Benko gehören, bieten ab sofort keine Retouren mehr an. Davor warnte die Schnäppchen-Plattform "Mydealz" kürzlich. Von unüberlegten Einkäufen wird daher abgeraten.

Das Imperium von Milliardär René Benko gerät ins Wanken (hier erfahren Sie mehr). Für Kunden bestimmter Online-Shops hat das schon heute drastische Folgen. Wie das Schnäppchen-Portal "Mydealz" berichtet, ist schon seit einigen Tagen bei Händlern wie Tennis Point, Running Point, Brüggelmann, Fahrrad.de und Campz keine Retourenabwicklung mehr möglich. Sendet man trotzdem Ware zurück, könnte man im Zweifel einer von vielen Gläubigern werden, die am Ende lange auf ihr Geld warten, falls man die Erstattung überhaupt bekommt. Davor warnen auch Experten.

Zahlreiche Shops von René Benko betroffen

Fahrrad.de schreibt auf der Homepage etwa: "Information: Leider können aktuell keine Retouren abgewickelt werden." Bei Running Point heißt es: "ACHTUNG: Aktuell keine Retourenabwicklung möglich!". Anders als das digitale Fahrradgeschäft liefert der Laufladen darüber hinaus weitere Infos.

Dort heißt es: "Wir gehen aktuell davon aus, dass in der Woche zwischen dem 23.-27.10. wieder alle Services wie gewohnt zur Verfügung gestellt werden können. Solltest Du von einer Beeinträchtigung betroffen sein, bitten wir um Deine Geduld. Wir arbeiten mit Hochdruck an ihrer Auflösung. Auf welche Einschränkungen musst Du Dich gerade einstellen? Temporär keine Annahme von Retouren und kein Gutscheinverkauf." Der Shop weist darauf hin, dass Bestellungen weiterhin möglich sind.

Ob die Probleme wirklich bereits am Montag gelöst sind, ist völlig offen. Grund für die Maßnahmen der Shops ist der Ausfall von Finanzspritzen, die die Signa Holding den Unternehmen der Signa Sports United (SSU) zugesagt hatte, die nun aber offenbar nicht zur Verfügung gestellt werden.

Tennis-Point hat bereits Insolvenz angemeldet

Auf der Seite des Mutterunternehmens hält man sich über die Gesamtsituation relativ bedeckt. Aktuell findet sich nur eine Meldung, die Investoren über die Insolvenz der Tennis-Point GmbH in Kenntnis setzt. Auch dort spricht man auf der Homepage aktuell noch von einer Lösung der Retourenproblematik in der kommenden Woche.

Prominente Pleiten Gigaset, Haba, Reno: Diese bekannten Unternehmen sind insolvent 1 von 14 Zurück Weiter 1 von 14 Zurück Weiter Real Krise war bei der Supermarktkette Real eigentlich der Normalzustand. Mehrere Umstrukturierungen, Verkäufe und Neuerfindungen später stand die Zahlungsunfähigkeit. Die Geschäftsführung meldete am 29. September 2023 beim Amtsgericht Mönchengladbach Insolvenz an. Betroffen von der Pleite sind knapp 5000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 62 Filialen. Mehr

Insbesondere ein stark verklausulierter Satz aus der Unternehmensmitteilung des Dachkonzerns lässt vermuten, dass es mit der Insolvenz von Tennis-Point nicht ausgestanden ist: "Andere juristische Personen der SIGNA Sports United Gruppe, einschließlich der SIGNA Sports United N.V. als oberste Muttergesellschaft der SIGNA Sports United Gruppe, sind derzeit dabei, ähnliche Anmeldungen in Übereinstimmung mit den anwendbaren lokalen rechtlichen Anforderungen vorzubereiten und werden voraussichtlich in den kommenden Tagen die notwendigen Anmeldungen einleiten."

Die Not der SSU-Shops bringt indes auch andere Marken in Bedrängnis, die einmal zu dem Konzern gehörten – bei denen aber offenbar nicht klar ist, dass sie nicht mehr Teil des Benko-Portfolios sind.So meldete sich die Outfitter Teamsport GmbH in den Kommentaren unter dem "Mydealz"-Beitrag und erklärte, dass man nicht mehr zu Signa Sports United gehöre und daher nicht betroffen sei. Das Problem: Auf der Unternehmenspräsenz der SSU werden die Shops noch immer als zugehörig geführt.

Ware weg – Geld weg

Die Nutzer bei "Mydealz" raten zur Vorsicht, sollte man bei den Shops der SSU bestellen wollen. Was Einkäufe angeht, sollte man wohl auf eine Zahlung per Rechnung setzen – denn die muss man erst begleichen, wenn die Ware eingetroffen ist. Was Rücksendungen angeht, sollte man von einem Warenversand zurück zum Händler tatsächlich absehen. Davor warnt auch der bekannte Anwalt Christian Solmecke in einer Mitteilung, der unter anderem spezialisiert ist auf Handels-, Medien- und Internetrecht.

Zur SSU gehören rund 80 Online-Shops, darunter Marken wie:

Addnature.com

Bikester.com

Bruegelmann.de

Campz.de

Chainreactioncycles.com

Cycles-for-heroes.com

Fahrrad.de

Ortler-rad.at

Padel-point.de

Probikeshop.com

Redcycling.de

Serious-Cycles.com

Tennis-Point.de

Tennispro.eu

Tennisexpress.com

Vermont-bikes.de

Votec.de

Wiggle.com

Zuletzt warnte die Verbraucherzentrale Hessen im Fall Hallhuber vor Retouren an Unternehmen, die in die Insolvenz gehen. Zwar könne man grundsätzlich von seinem 14-tägigen Widerrufsrecht Gebrauch machen, laufe aber Gefahr, erst am Ende des Insolvenzverfahrens nur mit einem Teil der Summe bedient zu werden, da der Rückzahlungsanspruch bei einer Insolvenz wohl mit bestehenden Zahlungsansprüchen gleichzusetzen ist und daher keine Priorität genießt.