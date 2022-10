von Wiebke Tomescheit Der "Daumen hoch" als Emoji – der steht für ein Like, für freundliche Zustimmung, den kann niemand schlecht finden, oder? Offenbar doch: Jüngere Menschen empfinden den simplen Daumen angeblich als passiv-aggresives "Jaja" und als unhöflich.

Alles begann mit einem Posting auf der Internet-Plattform Reddit. Dort können Menschen anonym Themen diskutieren und Fragen stellen. Und ein Nutzer namens "Dry_Interaction6220" hatte eine Frage. "Ich habe gerade in einem 'erwachsenen' Job angefangen, wo wir Microsoft Teams verwenden, um miteinander zu kommunizieren", schreibt er. "Die meisten Leute benutzen die ganze Zeit den 'Daumen hoch'-Emoji. Ich benutze den kaum. Ich 'herze' Nachrichten entweder oder antworte richtig, auch wenn es nur ein kurzes 'Toll!' oder 'Danke!' ist. Jedenfalls: Ich glaube, es ist normal, auf Nachrichten mit 'Daumen hoch' zu reagieren, aber ich finde, das ist so eine verunsichernde Reaktion. Geht das noch jemandem so?"

Schnell reagieren andere Nutzer, und es wird klar: Es gibt zwei Lager. Viele Menschen um die 40 finden den "Daumen" nett und verwenden ihn gern und ohne Hintergedanken. Bei jüngeren Nutzern jedoch gilt er als unhöflich: Da macht sich jemand nicht die Mühe, mit Text zu antworten. Der erhobene Daumen gilt als Emoji-Version des gemurmelten "Jaja" – und wir wissen alle, was das angeblich bedeutet ... Der eigentlich freundlich gemeinte Emoji scheint also einen Graben zwischen den Generationen zu symbolisieren.

Ist der "Daumen hoch" eigentlich unhöflich?

Bereits auf Reddit wurde das überraschende Thema eifrig diskutiert. Doch die Plattform verließ die Emoji-Theorie lange nicht. Auch blieb es bei "nur" 135 Kommentaren, was nicht übermäßig viel ist. Erst ein gutes Jahr später stolperte offenbar ein Journalist über das Posting. Einer, der für englischsprachige Boulevardmedien schrieb, die tendenziell eher als konservativ angesehen werden.

Jedenfalls ploppte das Thema, mit Verweis auf Reddit, fast gleichzeitig beispielsweise in der "Daily Mail", dem "Mirror" und anderen Zeitungen auf. Nirgends wird jedoch angemerkt, dass die Diskussion schon ein Jahr alt ist.

Und anstatt einer unsicheren Nachfrage wird aus dem Posting die Überschrift: "Gen Z cancelt den feindseligen 'Daumen hoch'-Emoji". Fans des Daumens empörten sich, Gegner des hastigen Likens zuckten mit den Schultern. Dabei hilft doch allein die Information, dass dieser Emoji von verschiedenen Nutzern unterschiedlich verwendet wird dabei, ihn richtig zu deuten.

Jüngere Menschen können sich selbst daran erinnern, dass ältere es keineswegs passiv-aggressiv meinen, wenn sie auf eine Nachricht bloß mit einem Like reagieren. Und Ältere können gelegentlich daran denken, dass das bei Jüngeren vielleicht schlecht ankommt und sich zu einer Textantwort überwinden, auch wenn sie nur aus "Okay" besteht.

