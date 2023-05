Sky zeigt Formel-1-Rennen künftig kostenlos auf Youtube

von Christian Hensen Der Bezahlsender Sky scheint sich immer mehr mit Livestreams auf Youtube anzufreunden. Nachdem bereits ein erstes Fußballspiel kostenfrei über die Google-Plattform lief, sollen schon bald Formel-1-Rennen folgen.

Der Pay-TV-Sender Sky geht in diesem Jahr wiederholt überraschende Wege. Nachdem bereits das Hamburger Stadt-Derby des HSV gegen den FC St. Pauli kostenlos auf Youtube zu sehen war, folgen schon bald zwei Formel-1-Rennen. Demnach landen sowohl der Große Preis der Emilia-Romagna am 21. Mai als auch der Große Preis von Ungarn am 23. Juli ohne Werbeunterbrechung live im kostenlosen Stream auf dem Sky-Sport-YouTube-Kanal. Sublizenzen für Free-TV-Sender wird es für diese Rennen nicht geben.

Großer Preis von Bahrain Platzhirsche und Rookies: Das sind die 20 Fahrer der neuen Formel-1-Saison 1 von 10 Zurück Weiter 1 von 10 Zurück Weiter Red Bull: Sergio Perez und Mark Verstappen Sie sind im Moment die Schnellsten: Weltmeister Max Verstappen (r.) und sein Adjudant Sergio Perez. Die Tests vergangene Woche in Bahrain haben gezeigt, dass Red Bull wieder der uneingeschränkte Dominator sein wird, zumindest in den ersten Rennen. Es wird verdammt schwierig werden, den Niederländer Verstappen, 25 Jahre alt, vom dritten Titelgewinn in Folge abzuhalten. Es sei denn, der Mexikaner Perez macht auf seine alten Tage, 33 Jahre alt, noch einmal einen Entwicklungssprung und wird zum härtesten Konkurrenten des Teamkollegen. Das könnte für viel Unterhaltung sorgen, ist aber leider nicht allzu wahrscheinlich. Mehr

Für Sky sind die Streams auf Youtube eine Möglichkeit, jüngeres Publikum zu erreichen, das nicht zu den Stammkunden des Bezahlangebots gehört. Laut Sky verzeichne die Formel 1 "deutliche Zuschauerzuwächse" außerhalb der "traditionellen Formel-1-Fans", die man mit ausgewählten Rennen auf Youtube abholen möchte.

Sky muss Rennen der Formel 1 kostenlos zeigen – aber kein Sender will

Laut der Formel-1-Lizenz ist Sky verpflichtet, vier der 23 Rennen frei empfangbar auszustrahlen. Zu einem späteren Zeitpunkt will der Sender entscheiden, wie man mit den anderen beiden Rennen, die unter diese Regelung fallen, umgehen will.

In den vorigen Jahren war RTL stets die Heimat der Free-TV-Rennen, doch in einem Interview mit der "Bild" erklärte ein Sprecher des Kölner Senders, dass man 2023 darauf verzichten werde. Sky habe demnach rund zehn Millionen Euro für die Rechte verlangt und RTL sei nicht länger bereit gewesen, auf diese Forderung einzugehen. Für RTL liegt die sportliche Zukunft nach eigenen Angaben in der Ausstrahlung von Fußball und Spielen der NFL.

Ab 2025 vielleicht kein Free-TV-Rennen mehr

Es bleibt spannend, wie sich die kostenlosen Streams auf Youtube für den Sender entwickeln. Sky hält die Rechte an der Formel 1 bis 2027, ab 2025 reduziert sich die Anzahl der frei verfügbaren Rennen auf maximal einen "Heim-Grand-Prix". Nach heutigem Stand wäre damit kein Rennen mehr ohne Abo zu sehen – denn in Deutschland fährt die Formel 1 derzeit nicht.