von Malte Mansholt Smartwatches werden immer beliebter. Doch die Unterschiede bei Preis und Funktionen sind groß. Stiftung Warentest hat nun 25 Smartwatches und Fitnesstracker getestet. Vor allem ein Ergebnis überrascht.





Beim Sport die eigene Leistung im Auge behalten, Benachrichtigungen am Handgelenk und bezahlen, ohne das Portmonnaie zücken zu müssen: Eine Smartwatch bietet im Alltag viele Vorteile. Welche der Uhren besonders gut sind, hat Stiftung Warentest nun geprüft. Apple dürfte die Ergebnisse mit einem lachenden und einem weinenden Auge sehen.

Das hat einen einfachen Grund: Mit der Apple Watch Series 8 und der Apple Watch SE auf Platz eins und zwei ist der iPhone-Konzern zwar klarer Testsieger. Die Apple Watch Ultra, das 1000 Euro teure Topmodell von Apples Smartwatch, landet allerdings nur auf dem dritten Platz. Trotzdem ist Apples Ergebnis natürlich beeindruckend: Alle drei aktuellen Modelle landen auf dem Treppchen. Nur den zweiten Platz teilt man sich mit Garmin.

Apple Watch: Das Standard-Modell ganz vorne

Das beste Gesamtpaket bietet bei Apple das Standard-Modell, die Apple Watch Series 8 (hier finden Sie den ausführlichen stern-Test). Die wichtigen Fitness-Funktionen meistert sie mit Bravour, Puls- und Entfernungsmessung gehören zu den besten im Test. beim Schrittzähler schneiden einige Konkurrenten etwas besser ab. Die besondere Stärke sind aber die Smartwatch-Funktionen: Dank der guten Kommunikationsfeatures und der durch die zahlreichen Apps enorm großen Vielseitigkeit, kommt keine andere Uhr in dieser Rubrik annähernd an Apple heran. Die Akkulaufzeit von 12 Stunden im Trainingsmodus und 58 Stunden ohne findet Warentest allerdings nur mittelmäßig. Trotzdem verpasst die Uhr die Spitzenwertung nur knapp: "gut" (1,6) lautet das Gesamtergebnis. Das hat aber seinen Preis: Mindestens 400 Euro kostet die Series 8.

Will man weniger zahlen, gibt es eine günstigere Alternative von Apple selbst. Die Apple Watch SE ist das etwas abgespeckte Sparmodell. Bei Warentest machte sich der Unterschied kaum bemerkbar. Im Vergleich zur Series 8 ist die Pulsmessung nicht ganz auf demselben Niveau, aber immer noch gut. Das etwas abgespeckte Display sorgt ebenfalls für eine minimale Abwertung. Allerdings auch für eine längere Laufzeit: Die Apple Watch SE hält 17 Stunden im Sportmodus durch, schafft ganze 77 ohne. Die Gesamtwertung ist mit "gut" (1,7) entsprechend fast gleichwertig. Das sorgt für ein hohes Sparpotential: Die Apple Watch SE kostet ab 275 Euro.

Das Spitzenmodell, die Apple Watch Ultra (hier finden Sie den Test, inklusive Einschätzungen von Sportlern), wird von Apple vor allem als robustes Modell für Extremsportler vermarktet. Doch ausgerechnet bei den Sportfunktionen muss sie gegenüber dem Standard-Modell einstecken, etwa bei der Pulsmessung. Und: Obwohl die Uhr laut Apple mit Titangehäuse und Saphirglas besonders geschützt sein soll, sind die anderen Modelle im Warentest-Labor genauso stabil. Die Laufzeit ist mit 12 Stunden Sport und 104 Stunden ohne im Vergleich zum Standard-Modell zwar deutlich gestiegen. Warentest findet das aber immer noch zu wenig. So reicht es mit einer Wertung "gut" (1,8) nur für den dritten Platz. Bedenkt man den Preis ab 860 Euro, ist das eine durchaus ernüchternde Wertung.

Fitness-König Garmin

Will man die beste Sportmessung, sollte man laut Warentest ohnehin zu einem anderen Hersteller greifen – nämlich zu Garmin. Die Venu 2 Plus schafft hier als einzige eine nahezu perfekte Wertung. Gerade zusammen mit der Akkuleistung von 22 Stunden im Sportmodus und über 200 Stunden ohne ist sie damit ein starker Sportbegleiter. Als Smartwatch kann sie allerdings nicht mit dem Konkurrenten mithalten. In nahezu allen Bereichen muss sie hier gegenüber Apple zurückstecken. Mit der Gesamtwertung "gut" (1,7) teilt sie sich trotzdem den zweiten Platz mit der Apple Watch SE.

Auch bei den Fitness-Trackern liegt übrigens Garmin ganz vorne. Der Tracker Vivosmart 5 ist der einzige "gut" (2,4) getestete im aktuellen Testfeld. Puls und Schritte misst er erstklassig. Weil GPS fehlt, ist die Streckenmessung allerdings schlicht mies. Smartwatch-Funktionen darf man bei einem reinen Fitness-Tracker natürlich ohnehin nicht auf dem Niveau von Smartwatches erwarten. Dafür aber mehr Laufzeit: 33 Stunden Sporttracking schafft der Vivosmart 5. Ohne Sport sind es immer noch 158 Stunden. Der Preis: ab 125 Euro.

Spartipp Huawei

Als Spartipp nennt die Stiftung Warentest übrigens eine Uhr, die im aktuellen Test gar nicht vorkommt. Die Huawei Watch Fit 2 Active ist regelmäßig für unter 100 Euro zu bekommen. Vor allem bei den Fitness-Funktionen kann Huawei überzeugen, sie schneidet sogar besser ab als die der Apple-Uhren. Die Akkulaufzeit überzeugt mit 200 Stunden ebenfalls. Als Smartwatch ist sie aber nur Mittelmaß. Als Gesamtpaket aus Preis und Gebotenem ist sie mit der Gesamtnote "gut" (2,1) trotzdem kaum zu schlagen.

Den vollständigen Test finden Sie gegen Gebühr auf test.de.