Menschen betrachten Narben als Makel, obwohl sie Teil ihrer Geschichte sind.



Mein Name ist Sophie Mayanne, ich bin 24 Jahre alt und ich bin Fotografin.

"Kannst du einmal so gucken?" Meine Narben habe ich mir selbst zugefügt.

Als ich 14 war, bekam ich die Diagnose einer schweren, bipolaren Depression.

Wirklich viele Menschen haben unterschiedliche Arten von Narben, Malen, alles.

Alle zusammenzubringen, zeigt dir, dass jeder seine eigenen Kämpfe auszufechten hat,

jeder hat mal für etwas gekämpft.

Es bringt einfach alle zusammen und gibt uns das Gefühl, dass wir eine große Familie sind.

Das Projekt an dem ich zurzeit arbeite, heißt 'Behind the Scars.'

Es ist ein Fotografie-Projekt, das Narben aller Größe und Form, und deren Geschichte dahinter, würdigt.

Sie können soviel wie sie wollen über die Geschichte hinter ihrer Narbe schreiben.

Manche Menschen schreiben eher über ihre Gefühle und ihr Verhältnis zu ihrer Narbe,

während andere Menschen eher mehr Fakten einbinden. Wir überlassen das völlig der Person.

Meine Narben kommen aus der Zeit, als ich ein Kind war.

Ich musste wegen einer seltenen Krankheit behandelt werden, die 'chronische, thromboembolische, pulmonale Hypertonie' genannt wird.

Dafür müssen mehrere Operationen am offenen Herzen durchgeführt werden.

Wir sind uns alle so ähnlich, was unsere vielen Kämpfe angeht, die wir ausfechten müssen.

Egal welchem Elend wir uns stellen müssen und wie viel wir aushalten müssen, ich glaube, dass wir alle verbunden sind.

Es spielt keine Rolle wer wir sind.

Ich würde gerne die gesellschaftliche Auffassung körperlicher Ideale verändern, aber das ist nichts, das über Nacht geschieht.

Ich bin nur eine Person, und wenn ich mein Bestes tue, um so viele Menschen wie möglich zu erreichen, werde ich hoffentlich einen Domino-Effekt starten.

Ich habe eine Kamera, ich habe die Fähigkeit Fotos zu schießen.

Ich bin in einer guten Position, um Menschen eine Plattform zu geben, auf der sie ihre Erfahrungen und Geschichten mit anderen Menschen teilen können, auf eine positive Art und Weise.

Von Menschen die ich getroffen habe, habe ich gelernt, dass der menschliche Körper wundervoll ist, und dass du alles schaffen kannst. Mein Name ist Katarina Silva. Ich bin Lindsey Preston. Mein Name ist Ellie Copeland. Mein Name ist James Walker und ich bin ein Teil des 'Behind the Scars'-Projekts.