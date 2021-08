Statista: Das passiert im Internet innerhalb einer Minute

Jede Minute geschehen im Internet unzählige Dinge. Eine Auswahl der Ereignisse zeigt unsere Grafik.

60 Sekunden vergehen schnell - aber in dieser Zeitspanne passiert im Internet eine Menge. Laut der von Lori Lewis gesammelten Daten, die bei All Access veröffentlicht worden sind, werden bei Instagram rund 695.000 neue Stories geteilt, mit diversen Messengern verschicken Nutzer etwa 69 Mio. Nachrichten und per E-Commerce werden 1,6 Mio. US-Dollar Umsatz generiert. Gleichzeitig fliegen rund 197,6 Mio. E-Mails durch das World Wide Web, wie die Statista-Grafik zeigt.

Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass die Internetaktivität der Menschheit weiter zunehmen wird. Dafür sorgen werden nicht zuletzt der schnelle Mobilfunkstandard 5G und der stetige Anstieg der Menschen, die Zugang zum Internet haben.

Laut einer Schätzung haben im Jahr 2019 rund 3,9 Milliarden Personen weltweit das Internet genutzt. Für das Jahr 2021 wurde prognostiziert, dass die Zahl der Internetnutzer bis auf rund 4,14 Milliarden steigen wird.

Die Region mit den meisten Internetnutzern weltweit ist Asien - hier befinden sich 2021 schätzungsweise 2,7 Milliarden Onlinern. Allein in China lag die Zahl der Internetnutzer im Jahr 2020 bei rund 903 Millionen. Die Region mit den zweitmeisten Internetnutzern ist Europa mit geschätzt rund 737 Millionen Onlinern. Die Anzahl der Internetnutzer in Nordamerika ist mit rund 348 Millionen in etwa halb so groß.