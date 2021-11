Seit Jahren geistert ein Meme, das den Hollywood-Star Steve Buscemi als Teenager verkleidet in einer Szene aus der Comedyserie "30 Rock" zeigt, durchs Internet. Jetzt nahm er sich selbst damit auf die Schippe.

"How do you do, fellow kids?", fragt der Mann mit dem umgedrehten Baseball-Cap, dem über die Schulter geschwungenen Skateboard und dem T-Shirt, auf dem "Music Band" steht – "Wie geht's euch, ihr anderen Kids?" Das ist ein Meme, also ein oft im Internet geteiltes Bild, das aus der Serie "30 Rock" stammt. Steve Buscemi spielt in der entsprechenden Folge einen Detektiv, der undercover an einer Highschool ermitteln soll.

Die klischeehafte Verkleidung und die anbiedernde Begrüßung wurden im Netz schon bald zum Inbegriff des vergeblichen Versuches, sich als Teil der jungen Generation zu verkaufen – speziell Marken, die sich mit entsprechenden Kampagnen bei der jungen Zielgruppe einzuschmeicheln versuchen, werden gern mit dem "Fellow Kids"-Meme bedacht. Aber auch Politiker, die sich im Wahlkampf plötzlich an die Existenz junger Menschen erinnern, bekamen es um die Ohren gehauen.

Steve Buscemi nahm sich selbst auf die Schippe

Steve Buscemi als wenig überzeugender Teenager wurde, das kann man wohl so sagen, zu einem der bekanntesten und beliebtesten Memes im Internet. Nun, fast zehn Jahre nach der Entstehung des legendären Screenshots, griff der Hollywoodstar das Bild wieder auf – und verwandelte es in ein Halloween-Kostüm. Der 63-Jährige wurde von Fans gesehen (und fotografiert), als er vor seinem Haus in New York Süßigkeiten an Kinder verteilte und dabei das ikonische Outfit trug. Zu Gast auf Buscemis privater Halloween-Party war offenbar auch der Musiker Elvis Costello, der beim Verteilen der Naschereien half.

Der Schauspieler erfreute die Kinder aus der Nachbarschaft mit Süßigkeiten – aber vermutlich die Erwachsenen noch mehr mit seinem Kostüm. Zahlreiche Menschen teilten Fotos mit Buscemi in den sozialen Netzwerken und schienen völlig aus dem Häuschen zu sein. "Der Mann ist ein Nationalheiligtum!", twitterte ein Nutzer begeistert, ein anderer schrieb: "Diese eine kurze, dahingeworfene Szene hat einen Eindruck in der amerikanischen Popkultur hinterlassen, mit dem wirklich niemand hätte rechnen können."

