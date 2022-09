Stillstand in Russland: Hacker verursachen riesigen Taxi-Stau in Moskau

von Christian Hensen Seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine hat sich das Hacker-Kollektiv "Anonymous" gegen Russland gestellt. Vergangene Woche gelang es, Teile Moskaus lahmzulegen – mit Taxen.

Der Krieg in der Ukraine findet auch online statt. Seit Beginn der russischen Invasion der Ukraine haben sich zahlreiche Hacker für eine Seite entschieden und versuchen, digital für Chaos beim jeweiligen Gegner zu sorgen. Als besonders aktiv hat sich das Hacker-Kollektiv "Anonymous" gezeigt, dessen Aktionen seit Monaten Schlagzeilen machen. Vergangene Woche gelang es den Netzaktivisten, in der russischen Hauptstadt Moskau für einen gigantischen Stau zu sorgen – direkt vor dem Luxus-Tempel "Radisson Collection Hotel", auch "Hotel Ukraina" genannt.

Taxen per App an dieselbe Adresse bestellt

Um den Stau zu verursachen, hatten Unbekannte den Taxi-Dienst von "Yandex" gehackt, der russischen Entsprechung von "Uber", "Freenow" oder "Lyft". Die Angreifer orderten eine möglichst große Anzahl Fahrzeuge an dieselbe Adresse, sodass es unweigerlich zu einem Stau dort kam. Da die Taxi-Fahrer nichts über den Angriff wussten, fuhren sie blindlings in die Falle.

Auf einem Video ist ein hunderte Meter langer Stau zu sehen, für dessen Auflösung ab einem bestimmten Zeitpunkt die Polizei einschreiten musste. Einige Betroffene gaben an, bis zu drei Stunden im Stau gestanden zu haben. Der Kutusow-Prospekt, eine Hauptstraße mit acht bis zehn Spuren, war für bis zu 40 Minuten vollständig gesperrt.

In einer Erklärung gegenüber "Forbes.ru" sagte ein Sprecher von "Yandex": "Am Morgen des 1. September gab es bei 'Yandex Taxi' einen Versuch von Angreifern, den Dienst zu stören – mehrere Dutzend Fahrer erhielten Massenaufträge in die Region Fili." Man versprach, dass "der Algorithmus zur Erkennung und Verhinderung solcher Angriffe bereits verbessert wurde, um ähnliche Vorfälle in Zukunft zu verhindern".

"Anonymous" bekannt sich zu dem Hack

Zunächst war unklar, wer oder was den Stau verursacht hatte. Bis sich die Hacker-Gruppe "Anonymous" einen Tag später dazu bekannte und schrieb: "#Moskau hatte gestern einen stressigen Tag. Der größte Taxidienst in Russland 'Yandex Taxi' wurde vom Kollektiv #Anonymous gehackt. Im Zentrum Moskaus kam es zu einem Stau, als die Hacker Dutzende von Taxis an die Adresse am Kutuzovsky Prospekt schickten. #OpRussia."

Unter dem Hashtag #OpRussia sammeln die Hacker eine Vielzahl von Angriffen gegen Russland, darunter die Veröffentlichung geheimer Firmendaten, die Stilllegung von Webseiten und Onlinediensten und die zeitweise Übernahme russischer Fernseh- und Radiosender.

