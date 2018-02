Gerade einmal 25 Sekunden dauert das Video, mit dem Netflix aktuell Film- und Serienfans in Aufruhr versetzt. Doch der Clip bewirbt keine neue Produktion des Streamingsdienstes. Stattdessen in der Hauptrolle: eine schwarze Karte, die deutlich an eine Kreditkarte erinnert. Was steckt dahinter?

Chance auf eine "ewige Netflix Mitgliedschaft"

Netflix hat den Spot am Dienstag via Facebook und Twitter verbreitet. Im charakteristischen Netflix-Rot leuchtet der Schriftzug "Netflix forever" auf einer Seite der Karte. Auf der anderen ist "Das ewige Netflix Mitglied 0001" zu lesen, ein Name fehlt jedoch. Lediglich das Gültigkeitsdatum ist noch zu erkennen: Start ist im Februar 2018, ein Ende gibt es nicht. Stattdessen ist das Unendlichzeichen aufgedruckt.



Wer jetzt bei dem Gedanken an eine ewige Netflix-Mitgliedschaft schon ganz aus dem Häuschen ist, muss sich jedoch noch etwas gedulden. Aktuell hüllt sich der Streamingdienst in geheimnisvolles Schweigen. Am 1. März können aber weitere Informationen erwartet werden. Dann will Netflix bekannt geben, wie Fans das Angebot erhalten können.

Einmalzahlung oder Werbegag - was steckt dahinter?

Zahlreiche Spekulationen verbreiten sich bereits jetzt unter den Usern. Während einige auf ein Abo für lau hoffen, gehen andere von einer hohen Einmalzahlung aus. Manche vermuten gar, dass sie ihre Seele an Netflix verkaufen müssten.

Es scheint sich zumindest nicht um einen bloßen Werbegag zu handeln, denn das Unternehmen verspricht in seinem Posting, dass die ewige Mitgliedschaft "nicht länger nur ein Traum" ist.

Aktuell können Nutzer das Serien- und Filmangebot von Netflix nach einem Gratismonat nur in einem monatlichen Abo nutzen. Das kostet mindestens 7,99 Euro. Das Streaming-Angebot des US-Unternehmens ist seit 2014 in Deutschland verfügbar und hat sich mit seinen aufwendigen Eigenproduktionen neben Amazon Prime Video als Marktführer etabliert.