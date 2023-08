von Jessica Kröll Die amerikanische Youtuberin Tana Mongeau erzählt in ihrem Podcast über ihren Europa-Trip und eine Weintour in Frankreich. Über diese und vor allem die in ihren Augen besonders nervige Reiseleiterin hat die 25-Jährige jedoch nur Schlechtes zu erzählen. Sie wird dermaßen beleidigend, dass sie sogar einen Sponsor verliert.

Schweigen ist bekanntlich Gold. Doch Influencerin Tana Mongeau (5,5 Millionen Follower auf Instagram und Youtube) ist dadurch bekannt geworden, dass sie Menschen mit Geschichten über ihr Leben auf dem Laufen hält. Und so hat die 25-jährige Amerikanerin auch kürzlich in ihrem eigenen Podcast "Cancelled" über ihren dreiwöchigen Europa-Trip gesprochen. In Frankreich habe ihr ein Bekannter von einer tollen Weintour erzählt, die er schon mal gemacht habe – bei der man angeblich mit Golfcarts herumgefahren wird. Kurzum: Der Bekannte habe die Tour erneut gebucht.

Nach einer ziemlich kurzen Nacht in Paris ("Wir haben bis 4.30 Uhr gefeiert") und ohne Frühstück ("Ich war ziemlich verkatert") habe sie morgens um 8 Uhr schon am Zug sein müssen, um die Tour zu starten. Dort hätten sie auch die Reiseleiterin namens Cynthia getroffen. "Mir wurde gesagt, es gibt im Zug etwas zu essen, aber Fehlanzeige!", erzählt sie. Erst im Zug will sie dann zudem erfahren haben, dass die Tour einen rund zehn Kilometer langen Fußmarsch beinhaltet – und ihre Freundin habe High Heels getragen. ("Sollten Sie nicht besser sagen: 'Bringt eure Air Maxes mit?'"). Auf Nachfrage, was denn aus den Golfcarts geworden sei, habe die Reiseleiterin gesagt, sie habe ihnen eine andere Tour gebucht, von der sie dachte, die würde ihnen besser gefallen. Bereits im Zug habe sie zudem schon mit der Tour begonnen, dabei wollte Mongeau lieber noch eine Weile vor sich hindösen und Schlaf nachholen.

Cynthia soll gegen Influencer gewettert haben

Auf der anschließenden Wanderung durch ein 300-Seelen-Dorf in Nordfrankreich, bei der sie die Reiseleiterin mit ihren Geschichten über ihr Privatleben oder das Düngen von Gras gelangweilt habe, hätte diese sich dabei immer wieder nach ihrem Befinden erkundigt. ("Hätte ich gewusst, dass ich mich für einen Iron Man anmelde, hätte ich vielleicht 12 Stunden geschlafen. Laut Schrittzähler war ich morgens um fünf nach neun schon bei etwa 9.800 Schritten und hatte da immer noch kein Glas Wein in der Hand"). Als Mongeau sich schließlich Ohrhörer einsetzte, hätte sie die Reiseleiterin gebeten, diese herauszunehmen und ihr gesagt, dass sie sehr respektlos sei.

Irgendwann habe die Influencerin darum gebeten, abgeholt und zurück nach Paris gebracht zu werden, doch es habe sich kein Taxi gefunden. Die Frau habe ihnen schließlich angeboten den Fahrservice des Weinguts zu nutzen. Doch als dieser kam, sei Cynthia zu ihrem Entsetzen mit in den Wagen gestiegen. ("Ich konnte es kaum glauben. Jetzt musste ich drei Stunden mit ihr im Auto sitzen?!"). Im Wagen hätte sie dann erneut ihre Ohrhörer wieder eingesetzt, während Cynthia angeblich gegen Influencer gewettert hätte.

Dann nennt sie den Namen des Weinguts und ruft die Zuschauer auf: "Fragt nach jedem, außer fucking Cynthia!" Zudem nennt sie die Reiseleiterin eine "blöde F…. und erklärt, dass sie ihr den Tod wünsche. Auch ihre Co-Hosterin beschimpft Cynthia im Gespräch mehrmals als "Bitch" und "Hure".

Als Mongeau zwischendurch eine Werbung ihres Sponsors Babbel einspricht, fügt sie hinzu: "Und mit Babbel hätte ich Cynthia, der Weinreiseleiterin, in ihrer Muttersprache sagen können, dass sie die Klappe halten soll." Offenbar zuviel des Guten. Am Dienstag erklärte Matt Horsburgh, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit von Babbel, gegenüber dem Nachrichtensender NBC, dass das Unternehmen nicht mehr mit Mongeau zusammenarbeite und in Zukunft das Sponsoring von Podcasts sorgfältiger prüfen werde. "Dies entspricht absolut nicht den Unternehmenswerten von Babbel", schrieb Horsburgh demnach in einer E-Mail. "Wie hier deutlich wird, ist Tana offensichtlich keine Person, die die Unterschiede zwischen den Kulturen versteht oder zelebriert und wir bedauern, dass wir in irgendeiner Weise mit ihr zu tun haben."

Auch besagte Reiseleiterin Cynthia, übrigens eine zertifizierte und mehrfach ausgezeichnete Wein- und Spirituosenausbilderin, wird von dem Sender kontaktiert. Mit den Vorwürfen konfrontiert, stellt die Unternehmerin klar, dass sie im Voraus eine detaillierte Reiseroute an Mongeaus Freund geschickt hatte, in der es hieß: "Sie sollten eine Flasche Wasser mitbringen und bequeme Wanderschuhe, legere Kleidung und Schichten tragen. In den Kellern wird es kühl sein". Seit Ausstrahlung des Podcasts habe sie viele Hasskommentare im Netz erhalten – aber auch viel Zuspruch. "Die Leute schickten mir Reddit-Threads. Ich habe Reddit noch nie in meinem Leben benutzt", sagte sie dem Sender. "(…) Das versöhnt mich mit der Menschheit, wenn ich sehe, dass eine der Folgen diese Welle von Freundlichkeit und ein Weckruf für viele Menschen war", so Coutu weiter. "Cybermobbing ist einfach falsch und Todesdrohungen, nun, das ist die nächste Stufe".

Quellen:NBC, Youtube