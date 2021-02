Sehen Sie im Video: TikTok-Jahresrückblick – das ist die Top 5 der erfolgreichsten TikTok-Stars des Jahres 2020. Die Videoplattform TikTok hat im vergangenen Jahr bewiesen, dass sie eigene Stars und Influencer hervorbringen kann. Jetzt hat das soziale Netzwerk die Top 10 der aufstrebenden TikTok-Stars 2020 zusammengestellt. Und die wird angeführt von ihr: 1. Charli D'Amelio (@charlidamelio) Charli D'Amelio ist TikToks größter Star und wurde mit ihren Tanzvideos berühmt. Die Plattform war für D’Amelio das Sprungbrett auch für eine Karriere außerhalb des Netzwerks: Zusätzlich zu den TikTok-Inhalten spielt sie jetzt mit ihrer Schwester Dixie und den Eltern Heidi und Mark in YouTube-Videos unter dem Mantel der Familie D'Amelio. Sie hat derzeit 102,1 Millionen Anhänger. 2. Tabitha Brown (@iamtabithabrown) Auf Rang zwei der aufstrebenden Stars landet Tabitha Brown. Sie nennt sich selbst "die Lieblingsmutter der Welt" und begeisert mit ihren beruhigenden Kochvideos. Sie hat derzeit 4,5 Millionen Follower auf TikTok. 3. Bella Poarch (@bellapoarch) Bella Poarch schaffte es ebenfalls aufs Podium. Bella stieg zu TikToks Ruhm auf, nachdem ihr "M to the B" -Lipsync-Video zum beliebtesten Video der Plattform wurde. Sie hat derzeit 45,5 Millionen Anhänger. 4. Devon Rodriguez (@devonrodriguezart) Devon Rodriguez ist bekannt für das Zeichnen von Porträts von anderen U-Bahn-Fahrern und wurde 2020 zu einem der Latinx-Wegbereiter von TikTok ernannt. Derzeit hat er 9,6 Millionen Follower auf TikTok. 5. Wisdom Kaye (@wisdm8) Die Top 5 schließt er ab: Wisdom Kaye. Der Mode-Influencer zeigt Outfit-Zusammenstellungen und berät seine Zielgruppe in Modefragen. Derzeit hat er 4,7 Millionen Follower auf TikTok. Was die Videoplattform mit dem Ranking zeigen will? Sie will mit der Übersicht wohl auf die Bandbreite ihrer Nutzer hinweisen. Die Aussage ganz klar: TikTok ist mehr als tanzende Teenager, die zu Popsongs ihre Münder bewegen. Und das hat das soziale Netzwerk mit dem Ranking auf jeden Fall gezeigt.

Bei der "Silhouette Challenge" auf TikTok posieren Frauen in Unterwäsche oder sogar nackt – versteckt hinter einem Rotfilter. Wer teilnehmen möchte, sollte sich darüber im Klaren sein, dass die Originalbilder leicht zugänglich sind.

Wer neue Herausforderungen sucht, der wird auf TikTok sehr schnell fündig. Auf der Social-Media-App, die vor allem von jungen Menschen genutzt wird, trendet alle paar Wochen eine neue Challenge: Viele User filmen sich bei den gleichen Bewegungen und versuchen, sich gegenseitig zu übertreffen. Besonders beliebt ist gerade die sogenannte "Silhouette Challenge".

Dabei gehen vor allem Userinnen zuerst in normaler Freizeitkleidung umher. Dann posieren sie knapp bekleidet oder sogar nackt vor der Kamera. Ein spezieller Filter färbt das Bild in der App rot, sodass nur noch die Silhouette in Schwarz zu erkennen ist, die Person sich aber nicht mehr identifizieren lässt. Zumindest ist die Funktion so gedacht. Denn laut einem Bericht von "Buzzfeed News" ist es relativ einfach möglich, den Filter zu entfernen und so an Originalbilder zu kommen, was den Frauen höchstwahrscheinlich sehr peinlich wäre.

"Silhouette Challenge": Filter lässt sich entfernen

Im Netz kursieren Anleitungen, wie sich mithilfe von Bearbeitungsprogrammen die Originalbilder hinter dem Filter freilegen lassen. Laut "Buzzfeed" wurden entsprechende Posts auf den Plattformen Reddit und Twitter bereits gelöscht, doch ständig tauchen neue auf. Eine Information lässt sich eben schwer aus dem Internet tilgen, wenn sie einmal in der Welt ist – erst recht, wenn es um nackte Körper geht.

Dabei sollte die Challenge Frauen ursprünglich dazu ermutigen, sich in ihrem Körper wohlzufühlen und diesen auch öffentlich zu zeigen, ohne aber gleichzeitig zu viel von sich preiszugeben. Nun droht sich der Effekt ins Gegenteil umzukehren. Die professionelle Fotografin Kai Lee warnt auf ihrem TikTok-Kanal: "Was auch immer ihr tut, seid euch bewusst, dass es wirklich einfach ist, das Original zu finden." Die Userinnen sollten deshalb darauf achten, was sie tragen, wenn sie die Bilder für die Challenge aufnehmen. Einige Männer zeigten dafür wenig Verständnis: Sie beschimpften Lee als "Spaßverderberin".

