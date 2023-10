von Eugen Epp Auf TikTok zeigt Liam Carpenter aus Sicht eines Briten, wie seltsam sich Deutsche häufig benehmen. Das wollen mittlerweile Millionen Menschen sehen.

Draußen schneit es, auf dem Dachfenster liegt bereits eine dicke Schneeschicht. Aber Liam Carpenter reißt das Fenster dennoch auf. "In Deutschland sagen wir nicht: Wow, es ist richtig kalt heute, wir lassen besser die Fenster geschlossen", erklärt er auf Englisch. "Wir sagen: Stoßlüften."

Wer sich dabei ertappt vorkommt, entspricht genau dem deutschen Klischee, das Carpenter auf seinem TikTok-Account auf die Schippe nimmt. In einem anderen Clip zeigt er die Gegensätze zwischen der British-Breakfast-Kultur und dem deutschen Frühstück mit mehreren Brötchensorten und luftdicht verschlossener Marmelade. Die beiden Videos sind mit neun bzw. elf Millionen Aufrufen zwar seine erfolgreichsten, aber nur zwei von vielen Clips, in denen sich der 27-Jährige satirisch mit deutscher Kultur auseinandersetzt.

Liam Carpenter macht sich auf TikTok übers Wandern und die Bahn lustig

Seine Inhalte werden immer beliebter, mittlerweile folgen ihm zwei Millionen Menschen auf der Video-App. Carpenter filmt sich in Lederhose und mit zwei Maß Bier beim Krafttraining fürs Oktoberfest, spottet über die Unpünktlichkeit der Deutschen Bahn, die Angst vor dem Finanzamt und die Wander-Obsession der Deutschen. Mit großem Erfolg – mittlerweile tut er das sogar hauptberuflich.

Liam Carpenter ist gebürtiger Brite und stammt aus Kent. Mit 18 kam er zum Basketballspielen nach Deutschland und war für die Crailsheim Merlins in der Bundesliga aktiv. Aus der großen Karriere auf dem Court wurde nichts, dafür hat sich Carpenter ganz genau mit den deutschen Eigenheiten auseinandergesetzt. Seit 2021 zeigt er das auch kreativ auf Social Media.

Mit einer Deutschen verheiratet

Pünktlichkeit und Direktheit sind für Carpenter die herausstechenden deutschen Eigenschaften. Manchmal tritt er auf seinem Account sogar in einer Doppelrolle auf: als Brite und als Deutscher im gleichen Video. Eine Rolle, die er mittlerweile auch im echten Leben spielt: Schon vor einigen Jahren hat er die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen, außerdem ist er mit einer Deutschen verheiratet. Das Paar lebt in Baden-Württemberg. Es scheint ihm also ganz gut hier zu gefallen, trotz aller seltsamen Sitten und Verhaltensweisen der Deutschen.

