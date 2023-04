von Jessica Kröll Für einen jungen Amerikaner wurde eine TikTok-Challenge zum Verhängnis. Der 13-Jährige nahm eine Überdosis Antihistaminika ein und bekam einen Krampfanfall. Nach sechs Tagen im Krankenhaus verstarb er.

Jacob S. aus den USA wollte mit seinen Freunden eine TikTok-Challenge machen. Die Freunde trafen sich bei dem 13-Jährigen zu Hause im US-Bundesstaat Ohio. Dann nahm er eine große Menge Benadryl ein. Das frei verkäufliche Antihistaminika wird normalerweise bei Allergien, Heuschnupfen oder Erkältungen eingesetzt. In großen Mengen eingenommen, soll es zu Halluzinationen und lebhaften Träumen kommen – diese sollen bei der Challenge auf der Social-Media-Plattform dokumentiert werden.

Während seine Freunde ihn bei der Einnahme der Tabletten filmten, erlitt der Teenager plötzlich Krampfanfälle, wie mehrere US-Medien berichten. Wie seine Tante auf dem Spendenportal Gofundme berichtet, mussten ihn die Sanitäter reanimieren. "Es dauerte über eine Stunde, bis sie sein Herz wieder zum Schlagen brachten und er ins Kinderkrankenhaus geflogen werden konnte", schrieb sie. In der Klinik wurde der Junge an ein Beatmungsgerät angeschlossen. Sechs Tage lang kämpfte er auf der Intensivstation um sein Leben – vergeblich.

Nach seinem Tod wollen die Eltern vor dem gefährlichen Trend warnen. "Behaltet im Auge, was sie am Telefon machen", sagte der Vater dem lokalen Nachrichtensender ABC6. "Sprecht mit ihnen über die Situation. Ich möchte, dass jeder über meinen Sohn Bescheid weiß." Er wolle nun versuchen, eine Altersbeschränkung auf den Kauf von Medikamenten wie Benadryl einzuführen.

TikTok äußert sich zum Tod des Jungen

Gegenüber dem Nachrichtensender CNN äußerte sich TikTok zu dem Vorfall: "Unser tiefes Mitgefühl gilt der Familie. Bei TikTok verbieten wir strikt Inhalte, die gefährliches Verhalten fördern, und entfernen sie, wobei die Sicherheit unserer Community Priorität hat. Wir haben diese Art von Inhalten noch nie auf unserer Plattform gesehen und blockieren seit Jahren Suchanfragen, um Nachahmungstäter zu entmutigen (…)."

Auch der Hersteller von Benadryl, Johnson & Johnson, wird zitiert: "Die Herausforderung, die die Einnahme übermäßiger Mengen von Diphenhydramin beinhaltet, ist ein gefährlicher Trend und sollte sofort gestoppt werden. BENADRYL®-Produkte und andere Diphenhydramin-Produkte sollten nur gemäß den Anweisungen auf dem Etikett verwendet werden."

Immer wieder machen bei der besonders bei Kinder und Jugendlichen beliebten Video-App TikTok gefährliche Mutproben die Runde. Zuletzt forderte die sogenannte "Blackout"-Challenge weltweit gleich mehrere Todesopfer. Dabei würgen sich die Teilnehmenden selbst so lange, bis sie das Bewusstsein verlieren. Im Mai vergangenen Jahres verstarb dabei ein zehnjähriges Mädchen in den USA. Die EU-Kommission hatte Tiktok zuletzt unter anderem in diesem Zusammenhang mit schweren Konsequenzen bei Verletzung europäischer Regeln gedroht.

Quellen: ABC6, CNN, Gofundme