Eine neue Heimat für Influencer? Die App "Lemon8" der Tiktok-Macher erfreut sich in den USA großer Beliebtheit.

Tiktok-Macher greifen Instagram an – Hype-App "Lemon8" erobert in den USA die Charts

Social Media Tiktok-Macher greifen Instagram an – Hype-App "Lemon8" erobert in den USA die Charts

von Christian Hensen Tiktok ist in Gefahr. Weltweit, aber besonders in den USA, fordern Politiker, dass die App von den Smartphones verschwindet. Doch eine Art Nachfolger steht schon in den Startlöchern – und stürmt die App-Charts.

Noch ist "Lemon8" (iOS/Android) als App nicht in Deutschland verfügbar. Aber in den USA und Großbritannien sorgt das Programm bereits für Aufsehen. Bei der Software handelt es sich um einen Mix aus Instagram, Pinterest und Tiktok – zu sehen sind Fitnesstipps, Rezepte für Getränke, Lifehacks, Urlaubsvideos und auffallend viele Beiträge, die "Lemon8" erklären und Tutorials bieten, wie man dort schnell mehr Follower bekommt.

Letzteres dürfte mit der Zeit verschwinden, ist aber sicherlich aktuell ein wichtiges Thema – denn "Lemon8" ist in englischsprachigen Ländern noch sehr neu. Ende Februar griff der "Business Insider" das Thema auf. Demnach gibt es "Lemon8" schon seit zwei Jahren in Asien, nun sei die stille Veröffentlichung auch in anderen Teilen der Welt erfolgt.

"Medieval Branding" Tinder, Windows, Adidas: So hätten bekannte Logos im Mittelalter ausgesehen 1 von 12 Zurück Weiter 1 von 12 Zurück Weiter Ralph Lauren Eigentlich ist es ein Polo-Spieler, der auf der Kleidung von Ralph Lauren prangt und den Lebensstil der englischen Aristokraten symbolisieren soll. Im Mittelalter wird daraus ein knochiger Sensenmann, der mit erhobener Waffe und in Begleitung einer Katze auf dem Pferd sitzt. Mehr

Tiktok-Macher bieten Geld, damit bekannte Influencer aktiv werden

Um Nutzer anzulocken, soll der Tiktok-Mutterkonzern Bytedance bekannte Gesichter aus der Influencer-Szene dafür bezahlen, ihre Inhalte auch (oder exklusiv) auf "Lemon8" zu veröffentlichen. Derzeit stehen Kategorien wie "Fashion" oder "Beauty" ganz oben auf der Liste, "Lemon8" versteht sich selbst als "Plattform für den Austausch von Inhalten mit einer jugendlichen Community" und "DAS Ziel zum Teilen und Erkunden". Bisher sind die Zahlen unter den Postings noch weit entfernt von denen, die Influencer bei anderen Anbietern erzielen.

Das könnte sich allerdings rasant ändern, denn "Lemon8" gehört laut dem Nachrichtenportal "Axios" zu den Chartstürmern der App Stores. Demnach sei die App in den USA innerhalb von nur einer Woche 650.000 Mal heruntergeladen worden – ohne besonders auffällige Marketingkampagne. Herausgeber der App ist eine Firma namens Heliophilia Pte., Ltd. mit Sitz in Signapur, genauer unter der Adresse "1 Raffles Quay, #26-10, 048583" – dem Hauptsitz von Bytedance, dem Mutterkonzern von Tiktok. Aber warum der Klon aus eigenem Hause?

"Lemon8" könnte Auswirkungen von Tiktok-Verbot abmildern

Eine Erklärung liefert ein Artikel der "New York Times". Tiktok steht in vielen Ländern der Welt unter Beschuss. Vor allem in den USA, wo ein Verbot der App durchaus im Rahmen der Möglichkeiten ist. Eine neue App und eine neue Firma als Herausgeber sind der wohl einfachste Weg, den enormen Schaden, den ein App-Verbot anrichten würde, etwas abzufedern. Dem Bericht zufolge macht Bytedance auch keinen Hehl daraus, dass "Lemon8" mit den gleichen Algorithmen arbeitet, die Tiktok zum Erfolg geführt haben.

Auch wenn der Start von "Lemon8" im Stillen erfolgt ist, zieht die App bereits jetzt viel Aufmerksamkeit auf sich. Nach Angaben des Unternehmens, die aus einer Mail an potentielle Influencer hervorgehen, plant Bytedance für Mai eine große Werbekampagne, um die neue App bekannter zu machen. Experten gehen davon aus, dass das Wachstum zunächst anhalten könnte, da mit dem Tiktok-Mutterkonzern ein vielversprechender Herausgeber hinter der App steckt. Ob Bytedance mit "Lemon8" die Aufmerksamkeit von Tiktok lenken kann oder lediglich ein weiteres Ziel für Verbotsdebatten schafft, wird sich zeigen.

Wann "Lemon8" in Deutschland als App startet, teile Bytedance auf stern-Anfrage nicht mit.