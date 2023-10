"Hating your girlfriend": Social-Media-Phänomen rückt Männer in Beziehungen in ein schlechtes Licht

von Wiebke Tomescheit Auf TikTok blickt man derzeit oft in entsetzte Frauengesichter. Der Grund: Sie haben einen Twitter-Thread gelesen – und wollen ihr Entsetzen über manche Männer zum Ausdruck bringen.

Die Älteren unter uns werden sich erinnern: Vergilbte Witze- und Cartoonbücher, Sketche und Kabarettroutinen bestanden jahrzehntelang hauptsächlich daraus, dass Männer sich darüber beklagten, wie furchtbar ihre Ehen und wie schrecklich ihre Ehefrauen seien. Das kam jungen Menschen, zu Recht, in den vergangenen Jahren wie ein Relikt der Vergangenheit vor, eher bemitleidenswert als nachvollziehbar. Eine Coping-Strategie aus Zeiten, in denen Ehen oft eher ein Muss als ein Kann waren, meist nach nur kurzer Kennlernzeit geschlossen wurden und Scheidungen in der Regel keine Option waren.

Heutzutage sucht man sich seine Partner:innen ganz frei aus, Beziehungen können beendet werden, wenn sie nicht mehr funktionieren und der einzige, der mit anachronistischen Frauenwitzen noch Erfolg hat, ist vielleicht Mario Barth. Doch plötzlich ploppen anderswo überraschend wieder ähnlich platte, frauenfeindliche, abwertende Sprüche auf: So löste ein Tweet jüngst einen unangenehmen Social-Media-Trend aus, der sich auf der Videoplattform Tiktok verbreitete: "When you start hating your girlfriend". Wenn du anfängst, deine Freundin zu hassen.

Männer klagen über unglückliche Beziehungen

Der Twitter-Nutzer "Luu", der sich selbst als "Social Media Influencer" beschreibt, hat auf Twitter immerhin 68.864 Follower, fällt allerdings fast ausschließlich mit infantilen Incel-Sprüchen auf. Mit einem eigentlich völlig banalen Tweet stieß er die Welle los: "Die Phase, in der du anfängst, deine Freundin zu hassen, ist verrückt", twitterte er. Und fügte Beispiele hinzu: "Wenn du anfängst, Mist zu bauen, damit sie Schluss macht, aber sie verzeiht dir dauernd". Oder: "Wenn du einen schlechten Tag hast und sie dich umarmt – und er deshalb noch schlechter wird."

Jeder erwachsene Mensch dürfte nun denken: "Was?" Sollte man sich in seiner Beziehung dermaßen unwohl fühlen, dann sucht man besser das Gespräch mit der Partnerin und trennt sich. Nicht schön, nicht einfach, aber eine verhältnismäßig simple Lösung des Problems. Soviel Respekt vor ihren Freundinnen und sich selbst scheinen manche Männer aber scheinbar nicht zu haben. Im entsprechenden Twitter-Thread reihen sich zahllose Kommentare von Männern aneinander, die beschreiben, wie sehr ihre Partnerinnen ihnen auf die Nerven gehen, und mit welchen (mehr oder weniger) subtilen Methoden sie sie dazu zu bringen versuchen, Schluss zu machen.

Schlechte Behandlung statt Beziehung beenden

Richtig gelesen. Mit albernen Tricks soll die Frau dazu gebracht werden, die "Arbeit" des Schlussmachens zu übernehmen. Und der "Hass" auf sie verstärkt sich offenbar mit jedem Tag, an dem sie dies nicht begreift, sondern weiterhin an der Beziehung arbeitet und an das Gute in ihrem Partner glaubt. Dass so etwas immer mal wieder vorkommt – jeder hat(te) sicher mal jemanden im Freundeskreis, männlich wie weiblich, der/die berüchtigt dafür war, schlecht im Schlussmachen zu sein – ist nicht neu, aber die Menge der Reaktionen auf diesen einen Tweet sorgte für Entsetzen bei zahlreichen Frauen.

Und die äußerten ihre Fassungslosigkeit vor allem auf Tiktok. "Als ich einen Kumpel nach dem 'Wenn du anfängst, deine Freundin zu hassen'-Trend gefragt habe und er bestätigt, dass das so stimmt", schreibt eine Nutzerin und zeigt ein Video ihres verblüfften Gesichtes dazu. Eine andere Frau stellt klar: "Lasst euch den Thread eine Erinnerung daran sein, wie bewusst Männer handeln. Schwestern, entschuldigt sie nicht länger, falls sie euch nicht gut behandeln. Männer können denken. Männer fühlen, sie planen, sie tricksen. Falls ihr in eurer Beziehung vernachlässigt, respektlos behandelt, ignoriert oder missachtet werdet, ist das kein Versehen. Das ist volle Absicht."

Frauen wollen eher Single bleiben

Vermutlich hat der Twitter-Thread, der alles auslöste, seinen Teilnehmern aber am Ende keinen Gefallen getan. Denn auf Tiktok beschwören sich nun zahlreiche Nutzerinnen darin, dass Single-Sein vielleicht die bessere Option ist, als in einer Beziehung mit einem Mann zu bleiben, der diese offenbar gar nicht wirklich will. Wie wir jedoch alle wissen: Man weiß oft erst, was man hatte, wenn man es nicht mehr hat – und womöglich könnte es nun für einige Männer auch schwieriger werden, neue Partnerinnen zu finden ...