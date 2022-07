von Christian Hensen Derzeit machen E-Mails mit einem virtuellen Guide namens "Suzy" die Runde. Der Service "Track and Trace DHL" behauptet, es läge ein Paket bereit, aber die Adresse sei unvollständig. Dahinter verbirgt sich eine Betrugsmasche.

Verbraucherschützer warnen vor einer aktuellen Betrugsmasche im Zusammenhang mit DHL-Paketen. Immer mehr Menschen erhalten demnach E-Mails mit Betreffzeilen wie "Track and Trace DHL" oder "Paketverfolgung online", verschickt von einem Absender namens "Post-Tracking". Darin ein merkwürdiger Chatverlauf mit einem virtuellen Guide namens "Suzy" und eine Geschichte über ein verlorenes Paket. Achtung: das ist Betrug!

In der E-Mail wird behauptet, dass ein Paket auf Sie wartet, aber der Adressaufkleber leider beschädigt ist. Als Beweis gibt es ein Bild eines lilafarbenen, aufgeblähten Umschlags. Natürlich ist das Bild aber so klein, dass man auf keinen Fall irgendwas erkennen könnte. Sollten Sie in letzter Zeit etwas online gekauft habe, könnte also der Gedanke naheliegen, dass es sich tatsächlich um eine fehlgeleitete Sendung handelt, bei deren Zustellung Sie nun kurz aushelfen müssen.

Im letzten Schritt fragt "Suzy", ob das besagte Paket lieber an die private oder an die geschäftliche Adresse zugestellt werden soll. Darunter zwei Buttons, die zur Adresseingabe weiterleiten sollen.

Amazon-Pakete Fotostrecke Zugraub und Paketchaos in Los Angeles - 7 Bilder 1 von 7 Zurück Weiter Zurück Weiter Nach den Räubern kommen all die, die die Reste durchwühlen. Mehr

Die Verbraucherzentrale schreibt: "Hinter dieser E-Mail versteckt sich ein erneuter Versuch an sensible Kundendaten zu gelangen." Und genau so ist es: Klicken Sie auf die Buttons der Mail, landen Sie auf einer Webseite, bei der Sie tatsächlich Ihre Adresse eingeben sollen – aber nicht, damit jemand ein verlorenes Paket an den richtigen Ort bringen kann.

Ab in den Papierkorb!

Denn: Das dient nicht der Zustellung eines Paketes, sondern ganz klar dem Diebstahl Ihrer persönlichen Daten. Das kann ernste Folgen haben: Geraten Ihre Daten in die falschen Hände, könnten Kriminelle damit Käufe durchführen, Verträge abschließen oder andere Straftaten begehen, die dann auf Sie zurückfallen. Auf den Erhalt dieser Mail gibt es also nur eine Antwort: sofort löschen.

Erwarten Sie tatsächlich ein Paket und sind im Besitz einer Tracking-Nummer, nutzen Sie ausschließlich die offiziellen Webseiten der Zusteller, beispielsweise also dhl.de, myhermes.de oder ups.com.

Quelle: Verbraucherzentrale