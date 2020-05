Sehen Sie im Video: Was Google-Nutzer in Corona-Zeiten suchen.





Nachdem das Pharmaunternehmen Roche die Erlaubnis bekommen hatte, seinen Test auf Antikörper gegen das Coronavirus auf den Markt zu bringen, stiegen die Online-Suchen nach «elecsys anti sars cov 2 kaufen» und «roche antikörpertest preis» an einem Tag um mehr als 5000 Prozent. Das ergibt eine Auswertung der Suchmaschine Google vom Dienstag. Innerhalb der vergangenen sieben Tage tippten Nutzer zudem deutlich häufiger «petition gegen impfpflicht» und «petition gegen immunitätsausweis» in die Suchmaschine - ebenfalls plus 5000 Prozent. Weiterhin beschäftigt Internet-Nutzer der Auswertung zufolge stärker, was im Rahmen der geltenden Beschränkungen in der Pandemie erlaubt oder wieder erlaubt ist. Auch für die Fragen «Wann ist die Fußpflege wieder offen?», «Wann öffnen Fitnessstudios wieder?» und «Was ist erlaubt in Baden-Württemberg?» interessierten sich mehr Menschen als zuvor.