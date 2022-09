Krieg in der Ukraine Hacker lockten russische Soldaten mit sexy Fake-Profilen in die Falle

Ukrainische Hacker gaben sich in sozialen Netzwerken als junge Frauen aus und entlockten russischen Soldaten so wichtige Informationen.

Als die russische Armee begann, in die Ukraine einzufallen, mussten sich die Ukrainer nicht nur mit aller Kraft zur Wehr setzen – angesichts der Übermacht der Angreifer mussten sie auch besonders clever und zielgerichtet vorgehen, um eine realistische Chance zu haben. Dabei halfen der Ukraine unter anderem auch freiwillige Hacker. Einer von ihnen sprach mit der "Financial Times" über einen Trick, der zu Beginn des Kriegs besonders effektiv war.

Der Mann, ein 30-jähriger IT-Experte namens Nikita Knysh, ist Teil eines Hackerkollektivs, dass sich extra zur Unterstützung der Ukraine zusammenfand und sich den flapsigen Namen "Hackyourmom" (etwa: "Hacke deine Mutter") verpasste. Mit seinen Kolleg:innen begann Knysh, Fake-Profile junger russischer Frauen zu erstellen, unter anderem bei Telegram. Mit diesen nahmen die Hacker Kontakt zu russischen Soldaten auf, schrieben über längere Zeit mit ihnen und baten schließlich um ein Foto. Immer wieder funktionierte dies tatsächlich: Die Männer schickten stolz Fotos von sich in Uniform, vor ihren Unterkünften.

Was sie dabei nicht wussten: Die Hackergruppe konnte mit nur wenig Mühe aus den Fotos den genauen Ort analysieren, an dem das Bild gemacht wurde. Somit war der Standort der russischen Soldaten und seiner kompletten Einheit kein Geheimnis mehr. Die Hacker gaben die Daten an das ukrainische Militär weiter, die so gezielte Angriffe planen konnten. Die "Financial Times" zitiert Nikita Knysh zu der raffinierten Taktik: "Die Russen, sie wollen immer nur Sex. Sie schicken eine Menge Zeug an die 'Mädchen', um denen zu beweisen, dass sie echte Krieger sind."

Im Fall einer Militärbasis nahe Melitopol erfolgte ein Angriff auf diese, nachdem die Hacker ihre Koordinaten an das ukrainische Militär weitergegeben hatten. Der 30-Jährige war stolz, als er davon hörte: "Mein erster Gedanke war: Ich bin nützlich, ich kann meinem Land helfen!" Vonseiten des ukrainischen Militärs oder der Regierung gibt es allerdings keine offizielle Auskunft dazu, inwieweit mit den Hackern zusammengearbeitet wird oder wieviel Einfluss diese auf bestimmte militärische Aktionen hatten.

Soziale Medien spielen große Rolle

Hacker sind auf beiden Seiten, sowohl in Russland als auch in der Ukraine, seit Kriegsbeginn sehr aktiv. Teils kommt Unterstützung aus der ganzen Welt – so hat sich etwa das Hacker-Kollektiv Anonymous gegen das Putin-Regime gestellt. Zudem dürfte es sich um einen der ersten Kriege handeln, in dem von Anfang an die sozialen Medien eine große Rolle spielten. Auf russischer Seite würde man sagen: Leider.

Quellen: "Business Insider", "Financial Times"