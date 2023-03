STORY: Zusammenstöße zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten am Rande der Proteste gegen die geplante Rentenreform in Paris. Am Samstag haben in Frankreich landesweit erneut Hunderttausende Menschen gegen die Pläne der Regierung protestiert. Das Renteneintrittsalter schrittweise von 62 auf 64 Jahre angehoben werden. Das Innenministerium bezifferte die Zahl der Demonstranten auf rund 370.000. Gewerkschaften hatten dagegen bis zu eine Million Menschen erwartet. In der Nacht zu Sonntag hat der französische Senat in erster Lesung für die umstrittene Rentenreform der Regierung gestimmt. Im nächsten Schritt soll nun am Mittwoch eine Kommission beider Kammern des Parlaments einen Kompromiss zwischen Senat und Nationalversammlung finden. In der Nationalversammlung hat das Regierungslager von Präsident Emmanuel Macron keine ausreichende Mehrheit und ist auf Stimmen etwa von den konservativen Republikanern angewiesen.

