Immer wieder schaffen es optische Illusionen, die Internetgemeinde in den Wahnsinn zu treiben. Das wohl bekannteste Beispiel: Ein Kleid, das manche Nutzer als schwarz-blau wahrnahmen, während es für andere eindeutig weiß-golden war. Sogar Wissenschaftler beschäftigten sich mit dem 2015 viral gegangenen Bild, das unter dem Hashtag "#TheDress" weiter im Netz herumgeistert. Seither hat es jede Menge ähnlicher Phänomene gegeben.

Aktuell ist ein Bild im Umlauf, das die Nutzer zwar nicht in zwei Lager spaltet, jedoch - zumindest auf den ersten Blick - ziemlich verwirrt. Das Foto, welches am vergangenen Sonntag zunächst auf Reddit hochgeladen und noch am selben Tag unter anderem durch den US-Amerikaner Robert Maguire via Twitter weiterverbreitet wurde, zeigt eine Krähe, die auf einem gefliesten Boden stehend in die Kamera blickt. So gut, so langweilig - könnte man meinen.

Das aber würde nicht erklären, warum Maguires Post in nur zwei Tagen rund 55.000 Mal retweetet, mehr als 150.000 Mal geliket und 1200-fach kommentiert wurde. Was also stimmt mit dem Bild nicht?

Eine ganz schön flauschige Krähe ...

Dafür muss man schon ganz genau hinschauen. Denn statt einer - zugegeben: sehr flauschigen - Krähe zeigt das Bild eine Katze, die mit weit nach hinten gedrehtem Kopf nach oben blickt. Hier in Großaufnahme:

This picture of a crow is interesting because...it's actually a cat pic.twitter.com/dWqdnSL4KD — Robert Maguire (@RobertMaguire_) October 28, 2018

"Dieses Bild einer Krähe ist interessant, weil ... es eigentlich eine Katze ist", schrieb Maguire zu seinem Post, der seitdem unzählige, verdutze Reaktionen gesammelt hat - eine kleine Auswahl:

Einige User wollten trotz Maguires Auflösung nicht von der "Krähen-Theorie" abrücken:

🤣😂🤣😂🤣👍🏽 My first thought was...that is a WEIRD looking bird!!! What kind of bird is that?! 🤣😂🤣😂 — Parrot Town (@ParrotTown) October 28, 2018

Eine Nutzerin sah sich gar an das aus dem Jahr 1892 stammende Ente-Hase-Kippbild erinnert:

