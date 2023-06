Die Apple Vision Pro wurde am Montag in Cupertino vorgestellt

von Malte Mansholt "Sollen wir alle in Zukunft mit einer Taucherbrille rumlaufen?" – so oder ähnlich witzeln viele Menschen über Apples Datenbrille Vision Pro. Wer sie wirklich verstehen will, muss bloss auf die Anfänge des iPhones schauen.

Kein Mensch braucht sowas. Sollen wir alle künftig mit so einem Ding herumlaufen? Das ist viel zu teuer. Es sieht merkwürdig aus. Die Akkulaufzeit ist zu kurz. Es fehlt eine Tastatur, um damit arbeiten zu können. Das setzt sich nicht durch. Diese Kritik traf kurz nach der Vorstellung ein neues Apple-Produkt. Doch bemerkenswerterweise ging es nicht die neue Vision Pro. Sondern um das erste iPhone. Bei Apples Datenbrille ist es nun ähnlich. Doch die meiste Kritik hat eines gemein: Sie zeigt, dass die Idee hinter der Neuvorstellung nicht verstanden wurde.

Denn wenn der Konzern von einem "historischen Tag" spricht, eine neue Ära ankündigt – dann meint er damit nicht, dass er erwartet, die Brille würde bei Erscheinen auf einen Schlag das iPhone ersetzen. Apple zeigt in erster Linie die Richtung auf: die Zeit nach der mobilen Revolution.

Die nächste Ära

Nachdem der Durchbruch des Heimcomputers Rechner in jedes Zuhause brachte und dann das Smartphone unseren Alltag quasi komplett digitalisierte, ist nach Ansicht des Konzerns nun der nächste Schritt dran. "Spatial Computing" nennt Apple das, was auf Apples deutscher Variante des "räumlichen Computers" etwas weniger schmissig klingt. Und trotzdem: Hat man die Brille einmal ausprobiert – wie sich das anfühlt erfahren Sie hier – versteht man sofort, worauf Apple hinauswill. Mit der Brille wird der Computer von den Einschränkungen des Bildschirms befreit. Und kann sich frei im Raum entfalten.

Das hat riesige Vorteile. Statt einen Computer und einen oder gar mehrere Monitore auf dem Schreibtisch stehen zu haben, reicht künftig die Datenbrille und bei Bedarf Zubehör wie Maus und Tastatur. Die Fenster verteilt man einfach im Raum, der Platz für neue Inhalte oder noch größere Ansichten ist nicht das Problem.

Wer sich nun an das Metaverse oder VR erinnert fühlt, hat natürlich nicht Unrecht. Der größte Unterschied der Vision Pro zu bisherigen Geräten ist aber, dass man die Welt um sich herum nur soweit verlässt, wie man das möchte. Die Umgebung und die Menschen darin sind auf Wunsch entweder sichtbar oder ausgeblendet, je nachdem, ob man im Wohnzimmer oder im Flugzeug sitzt. Und auch die anderen Menschen sollen einen durchaus wahrnehmen. Deshalb zeigt die Brille das Gesicht des Trägers über ein Display nach außen. Apple legt viel Wert darauf zu betonen, dass der persönliche Kontakt durch die Brille nicht gestört werden soll.

Fremdkörper

Wirkt das alles aktuell noch extrem befremdlich? Natürlich tut es das! Aber das war beim ersten iPhone genauso der Fall. Ein Handy war damals etwas, das man gelegentlich aus der Tasche zog und es nicht selbstverständlich ständig in der Hand hatte. Ich erinnere mich noch genau daran, dass ich mich fragte, wozu zur Hölle man ständig das Internet in der Hosentasche dabei haben wollen würde. Heute können wir es uns nicht mehr anders vorstellen.

Wie schon das Smartphone könnten auch Datenbrillen in Zukunft unseren Alltag deutlich verändern. Würden wir alle eine solche Brille besitzen, wären plötzlich völlig neue Anwendungen denkbar. Von digitalen Schildern an Läden, ständig sichtbare Navigation bis zu gemeinsamen, rein digitalen Spielen. Genau daran glaubt auch Apple: "Es wird jeden Aspekt unseres Lebens berühren", erklärte mir CEO Tim Cook beim Gespräch nach der Vorstellung die Vision des Konzerns (hier erfahren Sie mehr).

Nicht straßentauglich

Beim klobigen Look der Brille und seinem Preis sollte man sich bewusst machen, dass auch Apple kaum erwarten dürfte, demnächst Menschenmassen draußen mit der Vision Pro zu sehen. Die Brille ist quasi ein erster Wegweiser: In diese Richtung wird es gehen. Die Technik wird kompakter werden, das Design zurückhaltender. Bis vielleicht irgendwann halbwegs normal aussehende Brillen übrig bleiben.

Die Fragen, ob wir auf der Straße damit herumlaufen werden, beantwortet Apple übrigens selbst. In keinem einzigen der Werbefotos sind die Träger der Vision Pro draußen unterwegs. Das bisherige Modell ist klar für die Benutzung im Büro, dem Wohnzimmer oder vielleicht noch im Flugzeug konzipiert. Wer nun mit dem neuesten Gadget protzen will, wird sich davon vermutlich nicht aufhalten lassen. Machen wir uns nichts vor: Natürlich wird es Fotos von Promis geben, die mit der Brille am Rand eines Basketball-Spiels sitzen. Oder damit in den Club spazieren.

WWDC 2023 Vision Pro-Brille, Macbooks, Super-Mac und viel Software – die WWDC 2023 in Bildern 1 von 9 Zurück Weiter 1 von 9 Zurück Weiter Vision Pro Das nächste große Ding nach dem iPhone? Mit der Vision Pro, einer Mixed-Reality-Brille, will Apple ab 2024 ein neues Computer-Zeitalter einläuten und digitale Inhalte in die echte Welt projizieren. Der Preis dürfte allerdings nur echte Pioniere auf den Plan rufen. Zum Start kalkuliert Apple mit 3499 US-Dollar. Zunächst soll die Brille ausschließlich in den USA erhältlich sein. Mehr

Apropos protzen: Auch beim enorm hohen Preis lohnt sich übrigens der Blick zurück zum ersten iPhone. Klar, 3500 Dollar sind eine Stange Geld, zumal sie eher 4200 bis 4500 Euro in Deutschland entsprechen dürften. Aber auch das erste iPhone war sagenhaft teuer. 699 Dollar zahlte man damals – wenn man einen Vertrag dazu buchte, der nochmal mindestens 60 Dollar monatlich kostete. Bedenkt man, dass die Brille dabei einen Rechner und einen oder gar mehrere Monitore ersetzt, relativiert sich der Preis ohnehin schon. Wie beim iPhone oder der Apple Watch dürften in Zukunft aber auch günstigere Versionen erscheinen, die Konkurrenten werden nachziehen.

Blick in die Zukunft

Ob die Brille jetzt schon bereit ist, war nach Berichten auch bei Apple heftig umstritten. Ich würde sagen: Das ist sie. Nicht, weil ich es besonders attraktiv finde, ein solch klobiges Ding im Gesicht zu tragen. Sondern weil man beim Ausprobieren schon jetzt sofort begreift, dass man gerade in die Zukunft schaut. Es ist kein Zufall, dass selbst die hartgesottensten Journalistenkollegen ausnahmslos mit einem Leuchten in den Augen aus dem Testbereich kamen.

Bis solche Datenbrillen im Mainstream ankommen, dürfte noch einige Jahre ins Land gehen. Auch das Smartphone brauchte nach der Vorstellung des iPhones 2007 noch bis etwa 2012, bis es ausgereifter war und eine kritische Masse erreicht hatte. In fünf Jahren wird auch Apples Brille anders aussehen, die Konkurrenz wird zahlreiche Alternativen anbieten. Und wir werden uns daran gewöhnt haben.