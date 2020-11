Unter Donald Trump wurde Twitter zur internationalen politischen Bühne. Aber bleibt das nach seinem Abgang auch so? Der Konzern bereitet sich langsam auf die Zeit nach Trump vor. Und dürfte dabei an Erinnerungen an die Vergangenheit geplagt werden.

Wollte man wissen, wo es in der Weltpolitik hingeht, gab es dafür in den letzten vier Jahren eine klare Anlaufstelle: @realdonaldtrump, den Twitterkanal des US-Präsidenten. Obwohl es sich nicht um den offiziellen Präsidenten-Account handelte, nutzte Donald Trump den Kanal immer wieder, um seine Gegner anzugreifen, seine Position klarzumachen - und um politische Entscheidungen zu verkünden. Twitter, das war die Bühne der Weltpolitik. Doch vorher sah es beim Kurznachrichtendienst sehr anders aus. Und auch der Zeit danach dürften CEO Jack Dorsey und sein Team eher nervös entgegenblicken.

Dabei läuft es bei Twitter aktuell hervorragend. Mit der Konzern meldete gerade 187 Millionen wirtschaftlich verwertbare Nutzer täglich, das sind knapp 20 Prozent mehr mehr als vor einem Jahr. Die Einnahmen steigen. Noch wichtiger: Twitter macht Gewinn. Und das nicht erst seit gestern. Mit Ausnahme eines Einknickens am Anfang der Corona-Krise hat der Konzern seit 2017 jedes Quartal ein Plus in der Kasse. Das hängt zwar sicher nicht nur an Donald Trump, eine wichtige Rolle dürfte er aber durchaus spielen.

Rettung aus der Krise

Denn vor dem Amtsantritt sah die Lage wesentlich weniger rosig aus. Twitter steckte in einer tiefen Kriese, die Nutzerzahlen stagnierten, die Werbeeinnahmen brachen weg. "Nichts, was Twitter versucht, funktioniert", titelte der Tech-Blog "The Verge" im Frühjahr 2016. Sämtliche Maßnahmen, von Werbeaktionen, über längere persönliche Nachrichten bis zu einem neuen CEO zündeten nicht. Eine Übernahme durch Disney, die bereits fortgeschritten war, scheiterte am Bauchgefühl des Mickey-Maus-Chefs Bob Iger persönlich. Ihm war der Dienst zu fies, sagte er der "New York Times". "Die Bösartigkeit dort ist außergewöhnlich", erklärte er. "Man fragt sich: Warum tue ich mir das an? Warum bringe ich mich selbst zum Leiden?" Er rief Dorsey an und blies ab. Als Trump am 20. Januar 2017 ins Amt kam, war die Firma nur noch knapp 10 Milliarden Euro wert.

Heute ist es dreimal soviel. Ein Teil davon ist auch Twitters eigener Arbeit geschuldet. Als der Dienst wie Facebook die chronische Abfolge durch einen Algorithmus ersetzte, der jedem Nutzer die interessantesten Tweets zeigte, war das umstritten. Doch die wenige Monate vor Trumps Amtsantritt eingeführte Maßnahme sorgte dafür, dass das Nutzer-Engagement nach oben ging. Sie dürfte der Grundstein für die Twitter-Präsidentschaft sein. Und die wieder die Grundlage für Twitters Erfolg.

Der Twitter-Präsident

Denn wer bei US-Politik am Nabel der Zeit sein wollte, der kam an Donald Trumps Twitter-Account nicht mehr vorbei. Statt auf die alten Werkzeuge der Pressekonferenz zu setzen, machte Trump Twitter zu seinem direkten, ungefilterten Sprachrohr. Zwitscherte er zuerst noch etwa zurückhaltend vom offiziellen Präsidentenaccount, wurde schnell wieder sein eigener Account zum Hauptkanal, auf dem Trump seinem Ärger Luft machte, Lob einforderte, Attacken auf Rivalen fuhr. Und - wie viele andere Twitternutzer auch - gerne mal das TV-Programm kommentierte.

Trump und der Algorithmus pushten sich dabei gegenseitig hoch. Der Präsident wurde als relevant bewertet, was ihn in vielen Timelines auftauchen ließ. Weil er aber auch immer kontroverse Tweets verfasste und auch immer wieder überraschende Entscheidungen über Twitter verbreitete, erreichten die Tweets wiederum ein enorm hohes Engagement bei Fans und Gegnern des Präsidenten. Und er wurde vom Algorithmus als noch wichtiger bewertet. Nicht nur Normalverbraucher, sondern auch Journalisten und Spitzenpolitikern blieb gar nichts anderes übrig, als Trump zu folgen. Statt Nachrichten zu verbreiten, wurden die Tweets selbst zu Nachricht.

Trump ist sich dieser Dynamik sehr wohl bewusst. Dann twittere er es eben einfach, soll er Mitarbeitern gesagt haben, die ihm eine politische Idee wieder ausreden wollten. Einmal in der Welt waren die Ankündigungen oft kaum noch revidierbar. Das betraf auch die Wirtschaft: Weil Trump sich auch einzelne Firmen und Länder vorknöpfte, folgten die Aktenmärkte in Habacht-Stellung. Schließlich konnte jeder Tweet eine Kursschwankung bedeuten. "Ich möchte nur, dass mein Leben wieder normal wird", klagte Investor Barry Ritholtz gegenüber der "NYT". "Und ich meine nicht vor der Pandemie, sondern vor dem Rolltreppen-Abstieg in die Hölle", machte er mit einem Verweis auf Trumps Ankündigung auf die Bewerbung als Präsident auf einer Rolltreppe klar.

Machtwechsel mit Folgen

Auch Twitter dürfte nervös auf den Januar blicken. Mit neuen Funktionen wie den an die von Facebook oder Snapchat bekannten Stories, bei Twitter Fleets genannt, will der Konzern die Art der Nutzung verändern, sie direkter machen. Die Antworten auf Fleets sind etwa erstmals nicht öffentlich, sondern wie bei den Konkurrenten eine private Nachricht. So könnte Twitter es erreichen, nicht mehr nur als öffentliche Debatten-Plattform gesehen zu werden, sondern die auf der Plattform oft etwas unterentwickelten persönlichen Kontakte fördern. Schließlich muss sich der Dienst fragen: Was bleibt von ihm, wenn er nicht mehr die Nachrichtenlage selbst bestimmt. Die endgültige Antwort ist Twitter aktuell noch schuldig.

Dass sich mit dem Machtwechsel im Weißen Haus auch Twitter ändert, dürfte außer Frage stehen. Trump wird zwar vermutlich nicht sofort seine Relevanz vollständig verlieren, schließlich wird er von 70 Millionen Amerikanern immer noch unterstützt. Die Wucht einer Präsidenten-Verkündung haben seine Tweets dann aber nicht mehr. Vor allem seine nach vier Jahren ermüdeten Gegner dürfte Trump als Follower verlieren. Und: Mit dem Amt verliert er auch den Schutz des Amtes bei Twitter selbst. Der Kurznachrichtendienst behandelt ihn dann wie einen normalen Nutzer - und wird Verstöße Trumps gegen sein Regelwerk deutlich stärker ahnden. Es ist gut möglich, dass der Ex-Präsident wie seine Anhänger Steve Bannon oder Alex Jones dauerhaft von der Plattform geworfen wird.

Dass Joe Biden für Twitter als Retter in die Lücke springt, erscheint enorm unwahrscheinlich. Das Verhalten des Noch-Präsidenten und seines Nachfolgers könnte kaum unterschiedlicher ausfallen. Während Trump in den letzten Tweets voll auf Angriff geht und die Mehrheit von Twitter als umstritten oder gar als Falschaussage markiert wird, geben sich Biden und seine Vizepräsidentin Kamala Harris gewohnt professionell, verkünden in feinstem Politikersprech nur ohnehin bekannte Aussagen noch einmal. Die Kontroversen Attacken eines Donald Trump darf man von ihnen sicher nicht erwarten. Der emotionalste Tweet der beiden in den letzten Tagen kam von Harris: Sie teilte in einzelnen Schritten ihr Rezept für ihre Maisbrot-Beilage zu Thanksgiving. Die Kontroverse hielt sich in Grenzen.

