Warentest prüft Bluetooth-Boxen: Fetter Sound wiegt mindestens zwei Kilo

von Malte Mansholt Wenn es langsam wärmer wird, treibt es die Deutschen nach draußen. Damit da der Sound stimmt, braucht man eine passende Bluetooth-Box. Welche sich wirklich lohnen, hat Stiftung Warentest gerade getestet.

Wenn die Sonne scheint und es endlich wärmer wird, ist es draußen am schönsten. Ob nun beim Picknick im Park, dem Grillen im heimischen Garten oder auf dem Sportplatz: Mit der passenden Musik macht es einfach noch etwas mehr Spaß. Doch welche Bluetooth-Box lohnt sich wirklich? Die Stiftung Warentest hat 22 Geräte auf den Prüftstand gestellt – von 25 bis 540 Euro.

Was sofort auffällt: Will man fetten Sound, muss man sich mit dem Gedanken anfreunden, etwas Gewicht durch die Gegend zu wuchten. Kein einziges Modell unter zwei Kilo schafft eine gute Bewertung beim Klang. Die Bestnote in diesem Bereich wiegt noch mehr: Knapp sieben Kilo bringen die beiden Boxen mit "sehr guter" Klangbeurteilung auf die Waage. Bei der Frage, ob man im Park tatsächlich die vollen 95,6 Dezibel der JBL Boombox 3 abrufen sollte, spielt der Sound dann aber ohnehin nur eine untergeordnete Rolle.

Sieger mit Kabel: Marshall Woburn III

Die mit Abstand bestbewertete Box kann man im öffentlichen Raum ohnehin nur eingeschränkt nutzen: Die Woburn III von Marshall braucht für den Betrieb eine Steckdose. Dafür gibt es dann aber durchweg Bestnoten. Der Klang ist hervorragend, lediglich den Schalldruck bewertet Warentest als mittelmässig. Zu laut aufdrehen darf man indes nicht: ab 78,5 Dezibel leidet der Klang. Dafür sind allerdings Handhabung und Stromverbrauch kaum zu schlagen. Und so bekommt die Woburn III die einzige "sehr gute" (1,4) Gesamtwertung im Test. Das hat seinen Preis: Mit 540 Euro ist die Box die teuerste im Testfeld.

Fetter Sound für Unterwegs: JBL Boombox 3

Dass es einen so guten Klang auch ohne Kabel gibt, zeigt die Boombox 3 von JBL. Sie schneidet bei der Klangoptimierung noch einen Ticken besser ab als der Testsieger. Mit den genannten 95,6 Dezibel kann man schon ordentlich Lärm machen, bevor der Klang leidet. Schwächen attestiert Warentest bei der verbauten Anzeige und der etwas langen Startdauer. Die Laufzeit von 35,8 Stunden gehört zu den besten im Test. Ein Plus: Die Box ist Staub- und Spritzwasser-geschützt, überlebt sogar zeitweiliges Eintauchen. Das größte Manko ist sicher das Gewicht: Mit 6,9 Kilo ist die Boombox kaum für den Fahrradausflug geeignet. Die Gesamtnote "gut" (1,7) ist die beste unter den Mobilgeräten. Der Preis beginnt bei etwa 465 Euro.

Der Kompromiss: Teufel Boomster

Den Spagat zwischen Klang, Tragbarkeit und Durchhaltevermögen schafft die Teufel Boomster der zweiten Generation am besten. Sie klingt gut, ist angenehm zu bedienen und hält mit 19 Stunden mit einer Ladung lange durch. Gleichzeitig ist sie mit 3,4 Kilo nur halb so schwer wie die Boombox. Die Gesamtnote "gut" (2,0) reicht für einen geteilten dritten Platz bei den Modellen ohne Kabel. Witzig: Die Box lässt sich dank Antenne auch als Radio nutzen. Achtung: Die von Warentest geprüfte zweite Generation ist nicht mehr ohne weiteres erhältlich, im Handel findet sich vor allem das Nachfolgemodell. Es kostet ab 340 Euro.

Preis-Leistungs-Sieger: LG Xboom Go

Will man weniger ausgeben, gibt es eigentlich nur eine empfehlenswerte Alternative: Die LG Xboom Go (DXG7Q) ist das einzige Modell unter zwei Kilo, das es auf eine "gute (2,5) Gesamtwertung bringt. Der Klang ist nur mittelmäßig, bei Handhabung und Laufzeit von 13 Stunden gibt es aber noch Pluspunkte der Warentester. Auch das Gewicht dürfte vielen zusagen: Mit 1,1 Kilo ist die Xboom Go deutlich transportabler als die großen Modelle. Der Preis liegt mit 150 Euro ebenfalls deutlich niedriger.

Das Leichtgewicht: Ultimate Ears Wonderboom 3

Wer es noch leichter möchte, muss schon harte Einschnitte in Kauf nehmen. Den "besten" Klang der Modell unter 500 Gramm liefert die Ultimate Ears Wonderboom 3, die Warentester vergeben allerdings schon die Teilnote "ausreichend" (3,7). Die Handhabung ist in Ordnung, die Laufzeit von 14,6 Stunden gut. Dafür wiegt die Box nur 400 Gramm. Der Preis von 60 Euro ist ebenfalls attraktiv.

