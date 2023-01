Moderne Mesh-Router wie das Orbi von Netgear machen auch optisch etwas her

von Malte Mansholt In größeren oder komplex geschnittenen Wohnung ist ein guter Wlan-Empfang eine Herausforderung. Mesh-Systeme sollen das beheben. Stiftung Warentest zeigt, welchen das wirklich gelingt.

Jeder kennt diese Ecken in Haus oder Wohnung, in die das Wlan einfach nicht hingelangen möchte. Die Lösung ist eine Erweiterung des Netzes, am besten mit einem modernen Mesh-System. Doch auch die arbeiten nicht alle gleich, zeigt ein Test der Stiftung Warentest: Nur die Hälfte der geprüften Mesh-Lösungen sind gut.

Bei Mesh-Netzwerken handelt es sich um eine Art intelligentes Netzwerk. Das Netzwerk kommt nicht aus einem einzelnen Router, sondern wird aus mehreren Knotenpunkten aufgespannt. Die Besonderheit: Welchen davon sie ansteuern, entscheiden nicht die verbundenen Geräte. Stattdessen entscheidet das Mesh-System, welcher jetzt am besten geeignet wäre. Und reicht die Verbindung aktiv weiter. Dadurch sind sie etwa zuverlässiger als Repeater, bei denen die Geräte erst selbst wechseln müssen.

Das beste Mesh-System ist gar keins

Die beste Gesamtnote im Test gibt es aber trotzdem für zwei Repeater: Der Fritzrepeater 1200 AX und der Fritzrepeater 6000 schaffen beide die Wertung "gut" (2,0) und teilen sich damit den ersten Platz. Beide lassen sich, wie der Name verrät, auch als klassische Repeater benutzen, in Verbindung mit einer passenden Fritzbox können sie aber auch ein Mesh-Netz aufbauen. Die Datenübertragung ist dabei genauso gut wie im übrigen Testfeld, zeigen die Warentest-Messungen. Die des Fritzrepeater 6000 gehört sogar zu den besten im Testfeld.

Dass er trotz besserer Leistung die gleiche Gesamtnote bekommt, wie der erheblich günstigere 1200 AX liegt am relativ hohen Stromverbrauch. Für die meisten Fritz-Nutzer ist ohnehin das kleinere Modell attraktiver: Zwei der Repeater 1200 AX bekommt man ab 160 Euro, das reicht nicht mal für einen 6000er. Für den zahlt man mindestens 230 Euro pro Station. Einen Router brauchen beide Modelle zusätzlich. Gute Modelle finden Sie in diesem Test.

Stiftung Warentest Diese sechs einfachen Tricks machen Ihr Wlan besser 1 von 6 Zurück Weiter 1 von 6 Zurück Weiter Perfekt platziert

Die richtige Position des Routers und die Ausrichtung seiner Antennen können Wunder wirken. Versuchen Sie daher ruhig unterschiedliche Aufstellorte. Zudem kann es helfen, den Router etwas erhöht an der Wand aufzuhängen. Mehr

Auch Komplett-Sets überzeugen

Wer noch keinen oder einen veralteten Router hat, sollte sich stattdessen die Komplettsets anschauen. Der Testsieger, der Orbi AX 1800 des Herstellers Netgear, überzeugt nicht nur mit durchweg guten Noten beim Netz, der Handhabung und der Sicherheit. Sondern macht mit seinem schlichten Design auch optisch viel her. Die Gesamtwertung: "gut" (2,1). Der Preis ab 220 Euro beinhaltet eine als Router nutzbare Basisstation sowie zwei Satelliten.

Vom teureren Modell des Herstellers, dem Orbi AX4200, war Warentest allerdings weniger überzeugt. Zwar war das Wlan eines der besten im Test. Weil das Mesh-System aber zu viel Strom verschlang, werteten die Warentester ab. Das Gesamtergebnis "befriedigend" (2,7) ist angesichts des Preises ab 600 Euro enttäuschend.

Eine gute Alternative ist das Asus Zenwifi AX Mini XD4. Auch dieses System überzeugte die Tester weitgehend, ein kleines Manko ist das minimal schwächere Wlan. Dafür punktet es bei Handhabung und Stromverbrauch. "Gut" (2,3) urteilt Warentest. Der Preis ab 220 Euro ist in Ordnung.

Den vollständigen Test finden Sie gegen Gebühr bei test.de.

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.