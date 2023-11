Warentest prüft Smartwatches: Die Apple Watch verliert den Vorsprung – und landet hinter dem Vorjahresmodell

An Frauen-Handgelenken wirkt die 45-Millimeter-Version der Apple Watch Series 8 erheblich größer

von Malte Mansholt Seit Jahren steht die Apple Watch fest an der Spitze bei Warentest. Und auch dieses Jahr ist Apple Testsieger – mit dem Modell vom letzten Jahr. Der Abstand zu anderen Herstellern sinkt aber deutlich.

Sport, Einkäufe bezahlen und manchmal auch der Ersatz für das Telefon: Smartwatches werden immer beliebter. Seit Jahren dominiert mit Apple ein Hersteller sehr klar den Markt – auch in den Vergleichen der Stiftung Warentest. Doch erstmals wird die neue Apple Watch Series 9 von einem namhaften Konkurrenten eingeholt. Und die zweite Reihe rückt ebenfalls immer näher heran.

Das zeigt der aktuelle Test von 20 Modellen. Apple kann zwar weiter klar punkten – von den besten sechs Uhren kommen fünf vom iPhone-Konzern –, es gibt aber eine immer größere Anzahl von Modellen, die zumindest annähernd so gut bewertet werden. Und die müssen nicht teuer sein: "Gute" Smartwatches gibt es schon unter 200 Euro.

Apple Watch: Warentest rät zum Vorgänger-Modell

Eine skurrile Meldung gibt es auf dem ersten Platz: Die beste Apple Watch ist laut Warentest nämlich weder ein Ultra-Modell, noch die neue Series 9 – sondern die Apple Watch Series 8 aus dem letzten Jahr, die mit einer Wertung "gut" (1,6) den ersten Platz verteidigen kann. Das neue Modell liegt mit der Wertung "gut" (1,7) zwar knapp dahinter, trotzdem ist die schlechtere Bewertung durchaus bemerkenswert.

Eine detaillierte Begründung liefert Warentest tatsächlich nicht. In den Teilnoten "Kommunikation und weitere Funktionen" und "Handhabung" schneidet das alte Modell jeweils etwas besser ab. Aber warum, weiß nur Warentest. Auf dem Papier sollte die Series 9 in diesen Bereichen eigentlich besser abschneiden: Mit dem neuen S9-Chip ist sie schneller, das Display ist heller und die Handhabung ist durch eine neue Doppeltipp-Geste ebenfalls flexibler geworden. Im stern-Test fielen diese Neuerungen allesamt positiv auf (hier finden Sie unseren Test).

Immerhin: Folgt man der Empfehlung der Stiftung Warentest, kann man kräftig sparen. Während die getestete Series 9 in 45mm ab etwa 450 Euro zu haben ist, zahlt man für die Series 8 mit 350 Euro ein Jahr nach deren Erscheinen bereits spürbar weniger.

Teuer ist nicht besser

Die deutlich teurere Apple Watch Ultra 2 wird indes nicht besser bewertet: Sie landet mit "gut" (1,7) ebenfalls auf dem geteilten zweiten Platz – trotz des Preises von mindestens 830 Euro. Auch hier begründet Warentest die Unterschiede in den Teilnoten nicht genauer. Immerhin schneidet die neue Ultra aber besser ab als das erste Modell.

Die einzige Uhr eines anderen Herstellers in den Top 5 kommt von Garmin: Die Venu 2 Plus ist mit "nur" 300 Euro eine der günstigeren Uhren des Herstellers. Sie punktet vor allem mit Fitness-Funktionen: Ob Puls, Schritte oder Strecke – die Venu 2 Plus misst alles nahezu perfekt. Da ist zu verschmerzen, dass sie bei den Smartwatch-Funktionen etwas schlechter abschneidet. Die Gesamtnote: "gut" (1,7) schiebt sie neben Apple Uhren auf den zweiten Platz.

Spar-Tipp

Wer noch weniger zahlen will, sollte sich die Watch S1 Pro von Xiaomi anschauen. Sie ist regelmäßig unter 200 Euro zu bekommen. Dafür bietet sie gute Fitness-Messung und ordentliche Smartphone-Funktionen. Die Gesamtwertung "gut" (2,3) kann sich für den Preis wirklich sehen lassen.

Den vollständigen Test finden Sie gegen Gebühr bei test.de.

