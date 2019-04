Am kommenden Samstag setzen sich viele GPS-Geräte wieder auf Null zurück. Zumindest in der Wochenanzeige: Weil die in einem 10-Bit-Format entwickelt wurde, kann sie nur 1024 Wochen abrechnen. Es ist ein bisschen wie beim berühmten Millennium-Problem bei der Jahrtausendwende. Die Folgen sind vielseitig, betroffen dürften Millionen älterer GPS-Geräte sein.

"Week Rollover" nennt man das Phänomen, wenn der Wochenzähler am Ende seiner Fähigkeiten ankommt. Letztes Mal war das am 21. August 1999 der Fall, genau 1024 Wochen nach dem GPS-Start im Januar 1980. Am 6. April um 23:59 Greenwich Zeit ist es wieder soweit. "Die Folgen werden heute viel größer sein, weil viel mehr Systeme GPS nutzen", sagte der Sicherheits-Experte Bill Malik der Tech-Seite "Toms Guide". "Hafenkräne, öffentliche Sicherheits- und Verkehrssysteme setzen Malik zufolge heute alle auf GPS. Er werde deshalb am Samstag lieber nicht in ein Flugzeug steigen.

Folgen schwer einschätzbar

Wie groß die Folgen wegen der zahlreichen GPS-Systeme genau ausfallen, ist aktuell kaum abzusehen. Viele GPS-Geräte wurden mit Updates für das Problem versorgt, ohnehin nutzen längst nicht alle Systeme den Wochenzähler für essenzielle Funktionen. Probleme im Flugverkehr sind entgegen Maliks Befürchtungen eher unwahrscheinlich. Schon letztes Jahr warnten etwa die US-Luftsicherheitsbehörde FAA und ihr EU-Pendant EASA sämtliche Airlines vor dem bevorstehenden Wechsel. Sie sollten alle verwendeten GPS-Geräte prüfen, beim Hersteller nachfragen und die Maschinen im Zweifelsfall stehen lassen, empfahl die Behörde.

Ältere Navis betroffen

Für die meisten Konsumenten kommt es vor allem auf das Alter des genutzten Navis an: Auf neueren Geräten ist der Fehler ohnehin bereits behoben, die Mehrheit der älteren wurden mit entsprechenden Updates versorgt, erklärten die beiden größten Hersteller TomTom und Garmin dem stern auf Anfrage. Manche ältere Navis würden demnach aber kein Update erhalten. TomTom nannte Geräte älter als acht Jahre, also solche, die 2011 und früher gekauft wurden.

Besitzer von Modellen ohne Update haben ab Samstag ein Problem. Wegen der falschen Wochenanzeige können diese ab diesem Zeitpunkt die Uhrzeit nicht mehr mit den Satelliten abstimmen, die Zeitanzeige funktioniert dann schlicht nicht mehr. Auch der erwartete Ankunftszeitpunkt lässt sich so nicht mehr berechnen. Die Routenführung sowie die verbleibende Reisezeit sollen aber weiter funktionieren, versichern die Hersteller.

Das sollten Kunden tun

Riesig sind diese Einschränkungen nicht, wer eines der älteren Navis benutzt, sollte zunächst prüfen, ob nicht doch ein Update möglich ist. Sollte man auf die fehlenden Funktionen nicht verzichten wollen, müsste man sich sonst um eine Alternative kümmern. TomTom bietet betroffenen Kunden etwa einen Rabatt auf neue Geräte. Laut Stiftung Warentest schneiden auch kostenlose Navigations-Lösungen für das Smartphone im Vergleich gut ab.

Navigation: Smartphone gegen Navi: Welches Gerät bringt uns besser ans Ziel? Fullscreen

Wie viele Kunden am Ende betroffen sein werden, könnte man nicht sagen. Tatsächlich dürften es Millionen Geräte weltweit sein: Bis 2011 waren die Hochzeiten der einzelnen Navi-Verkäufe, seitdem gingen auch wegen der günstigen Alternative über das Smartphone die Verkaufszahlen zurück.

Der nächste Wechsel dauert länger

Ganz vorbei ist die Gefahr nach dem 6. April aber noch nicht. Ein beliebter Trick der Hersteller sich vor solchen Problem schützen sei, ein erzwungenes Datum für den Wechsel zu programmieren, erklärte ein Experte der US-Navy gegenüber "Toms Guide". So würde der Fehler nur "auf einen unbekannten Termin in der Zukunft" verschoben.

Eine gute Nachricht gibt es aber trotzdem: Um einen weiteren Rollover in 1024 Wochen zu verhindern, wurde die Zählung mittlerweile auf 13 Bit angepasst. Damit kann GPS nun 8192 Wochen zählen. Der nächste allgemeine Ausfall kommt also frühestens im Jahre 2137.