Schüsse knallen durch die kunterbunte Welt, ein fluchender junger Mann mit Headset ärgert sich in der linken Ecke des Bildes über den Angriff - und freut sich kurz darauf über den geglückten Gegenschlag. Was für die Älteren das Fußball-Schauen, ist für die Jungen der Livestream ihres Lieblings-Youtubers. Doch offenbar stecken hinter den beliebtesten Streams oft keine harmlosen Spiele - sondern fiese Abzockmaschen.

Davor warnt ein aktueller Bericht von "Wired". Nach einer Recherche des Tech-Magazins gemeinsam mit den Sicherheitsexperten von ZeroFox steckten zeitweise hinter sieben der zehn beliebtesten Livestreams von Youtube Gaming Betrugsmaschen. Und das über Monate.

Datenklau statt schnelles Geld

Die Abzock-Streams funktionieren alle recht ähnlich. Sie versprechen attraktive Vorteile wie kostenlose Spielewährung für beliebte Games, Hacks für die Spiele oder auch Cheat-Codes an ihre naiven Zuschauer. Will man die bekommen, muss man auf einen Link klicken - und ist schon in die Falle getappt.

Als Beispiel nennt "Wired" einen Stream, der 9,999,999,999 Dollar der Währung von "GTA Online" verspricht. Die Währung muss sonst hart erspielt oder teuer gekauft werden. Eine "Megalodon-Karte", die 8 Millionen In-Game-Dollar entspricht, kostet im Playstation-Store 65 Euro. Obwohl der Chat neben dem Stream voll von Zuschauern war, die sich über das nicht erhaltene Geld beklagten, sei der Stream mehr als 20 Stunden online gewesen, so "Wired". Insgesamt 1,1 Millionen Menschen hatten ihn am Ende gesehen.

Und eine gute Zahl von ihnen dürfte um ihre Daten gebracht worden sein. Die Seite hinter dem Link zur GTA-Abzocke verlangte, sich zuerst als echter Spieler zu beweisen - indem man sich mit Gamername, den persönlichen Daten und der Kreditkarte anmeldet. Die Daten würden dann verkauft, erklärt Zack Allen, ein Experte von Zerofox. Die Seite konnte einem Netzwerk zugeordnet werden, dem acht weitere Betrugsseiten inklusive Pornoseiten angehörten. "Die sind ziemlich gut darin, einen heimlich weiterzuleiten", urteilt der Experte. Der Datendiebstahl ist nicht die einzige Gefahr. Hinter anderen Streams lauern Links zu Schadsoftware, die sich auf dem genutzten Rechner installiert.

Ausgetrickstes Youtube-Ranking

Möglich wird die Masche, indem die jeweiligen Kanäle Youtubes Algorithmus austricksen. Bei den Livestream-Rankings landen diejenigen Kanäle mit den meisten aktuellen Zuschauern ganz vorne. Der GTA-Stream brachte es etwa auf 11.000 Livezuschauer. Um ganz vorne zu landen, muss man demnach nur genügend künstliche Zuschauer herankarren, um das System zu knacken. "Man muss sich das wie eine Untergrund-Wirtschaft vorstellen, in der man Aufmerksamkeit kaufen und so Traffic auf die Videos bringen kann", berichtet Allen.

Dass die Zahlen nicht stimmen können, vermuten auch die Esport-Experten von Stream Hatchet. Die verdächtigen Kanäle hätten in der Regel deutlich mehr Zuschauer als Abonnenten, zudem sei die Aktivität in den Chats trotz der hohen Zuschauerzahl auffällig gering. Ihr Schluss: Hinter den Zuschauern stecken vermutlich programmierte Aufrufe, sogenannte Bots.

Youtube will wieder an die Spitze

Kein Wunder, dass der Google-Tochter die Abzockmaschen ein Dorn im Auge sind. "Wir engagieren uns aktiv dafür, Youtube zur ersten Adresse für hochqualitativen Spielecontent aufzubauen und untersuchen die Vorwürfe aktiv", erklärte der Konzern gegenüber "Wired".

Für Youtube sind die Abzock-Streams ein echtes Problem. Der Streaming-Gigant hatte den Einstieg in das lohnenswerte Livestream-Geschäft zunächst verschlafen, erlaubte so den Aufstieg des mittlerweile hoch erfolgreichen Konkurrenten Twitch. Mit zahlreichen Exklusivverträgen mit Streamern und ganzen Spieleveranstaltungen wie der Overwatch Liga will man die Zuschauer zurückgewinnen.

