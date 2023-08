von Christian Hensen Elon Musk räumt schon wieder auf: Im September startet der zweite große Ausverkauf von Twitter-Inventar. Darunter sind berühmte Gemälde, zahllose Möbel, Kaffeemaschinen und sehr viel teure Technik. Auch gigantische Sammlerstücke sind zu haben.

Offiziell existiert Twitter nicht mehr. Außerdem benötigt Elon Musk nur einen Bruchteil der Büros, die Mitarbeitende des sozialen Netzwerks vor den Massenentlassungen mit Leben füllten. Da im Kaufpreis von 44 Milliarden US-Dollar aber seiner Zeit sämtliches Inventar inklusive war, sitzt Musk trotz einer großen Auktion im Januar (hier erfahren Sie mehr) offenbar noch immer auf einem gigantischen Haufen Zeugs.

Für manche Twitter-Erinnerungsstücke braucht man Spezialfirmen

Hinzu kommt, dass Musk seit der Umfirmierung von alten Twitter-Logos umgeben ist, die er nun dringender denn je loswerden möchte. Das nimmt in der aktuellen Auktion, die im September startet, durchaus skurrile Züge an. Denn unter den Artikeln, die man vor Ort abholen kann, ist unter anderem ein großer blauer Vogel, der aktuell noch an der Außenfassade des Büros in San Francisco hängt. Wer auch immer sich diese Rarität nach Hause holen möchte, braucht laut Angebotsbeschreibung eine Firma, die in den Straßen San Franciscos entsprechende Arbeiten durchführen darf.

Es geht aber auch einfacher. Wie auch beim letzten Mal finden sich in den zahllosen Angeboten viele Designer-Möbel, etwa Bänke, Tische oder Sessel. Die Startgebote sind durchaus verlockend, denn sie liegen alle bei lediglich 25 US-Dollar.

Alles ab 25 US-Dollar

Das gilt auch für sämtliche Technik, deren Musk offenbar überdrüssig ist. Egal ob große Bildschirme oder Apple-Technik – alles muss raus. Besonders aber bei Angeboten wie einem Apple Cinema Display dürfte die Chance, den Zuschlag wirklich bei 25 US-Dollar zu bekommen, verschwindend gering sein.

Besonders spannend sind in dieser Auktion aber eher die Kunstwerke. Denn offenbar hat Twitter ikonische Momente der Firmengeschichte, etwa das Foto von Obama bei seiner Wiederwahl oder das weltberühmte Selfie von Talkshow-Moderatorin Ellen DeGeneres als Gemälde festgehalten. Auch diese Erinnerungen an die Geschichte von Twitter sind allesamt zu haben.

Wer daheim noch Platz hat, kann sich außerdem Skurrilitäten wie riesige Vogelkäfige oder Telefonzellen sichern. Sogar Gitarren und andere Musikinstrumente gehören zum Verkauf. Wie auch beim letzten Mal könnte man sich über die Teilnahme an der Auktion eine ganze Kantine zusammenbauen, denn noch immer hat Musk einen Haufen teurer Kaffeemaschinen und sonstige Küchenutensilien im Angebot.

Leider ist die Möglichkeit, einen der begehrten Artikel kaufen zu können, an Bedingungen geknüpft. Die Firma, die mit dem Verkauf beauftragt worden ist, bietet keinen Versand an und besteht darauf, dass man alles, was man kauft, vor Ort in San Francisco abholt. Bis auf eine Unterstützung beim Tragen muss man sich dementsprechend um alles selbst kümmern.

Quelle: Bidspotter