Programmierer verzweifelt: Bürostuhl lässt Bildschirm schwarz werden

Ein Programmierer wurde bei der Arbeit an seinem Computer immer wieder unterbrochen, weil sich sein Bildschirm plötzlich abschaltete. Daraufhin ging er auf Fehlersuche – bis zur Verzweiflung. Die Ursache für das Problem war ziemlich banal.

Es war eine mühsame Fehlersuche, die Felix H. hinter sich hat: wie aus dem Nichts flackerte immer wieder sein Bildschirm oder schaltete sich sogar kurz ab. Wochenlang schlug er sich mit dem Problem um, bis er irgendwann genug davon hatte und der Sache auf den Grund ging.

Dazu unternahm der Programmierer verschiedene Bemühungen, beispielsweise wechselte er alle Kabel aus und schloss den Bildschirm an eine andere Steckdose an, wie er auf dem Kurznachrichtendienst Mastodon berichtet. Doch: "Nichts hat geholfen."

Das einzige, was er habe feststellen können, sei, dass sich der Bildschirm nur dann ausschaltet, wenn sein Bürostuhl "in irgendeiner Weise beteiligt" gewesen sei. "Das Problem trat nur auf, wenn ich mich hinsetzte oder aufstand", wunderte sich der Programmierer. Also vermutete er einen Wackelkontakt. Allerdings habe der Bildschirm nicht auf ein Wackeln des Tisches oder der Kabel reagiert.

Stuhl für Ausschalten des Bildschirms verantwortlich

Da das Problem also eine andere Ursache haben musste, tauschte er als nächstes seinen Bürostuhl, ein Drehstuhl auf Polyesterbasis, aus. Und tatsächlich: das Problem war behoben. Ironisch fragte er sich: "Hat mein Stuhl eine Funktion, die den Bildschirm automatisch ein- und ausschaltet?"

In der Tat verursachte der Bürostuhl die Aussetzer seines Bildschirms. Denn dessen Kunststoffbezug lädt sich statisch auf. Zudem könnte aber auch in der Reibung der hydraulischen Höhenverstellung das Problem liegen: Beim Hinsetzen oder Aufstehen wird diese Ladung jedenfalls losgelassen, was zu einer kurzen Unterbrechung des Bildschirms führt.

Problem tritt auch bei anderen Ikea-Bürostühlen auf

Offenbar handelt es sich nicht um einen Einzelfall. Wie Felix in einem Forum nachlas, beschäftigte schon andere Personen das Problem in der Vergangenheit. Auch hier nahmen Nutzer zunächst an, dass die Ursache in der Technik liegen muss. Ein Nutzer fragte jedoch nach der Art des Bodens sowie dem Stuhl. Ein Anderer schrieb schließlich: "Dieses Phänomen scheint mir mit dem Ikea-Stuhl zusammen zu hängen." Er besitze – ebenso wie Felix – den Bürostuhl "Markus" und habe unter den Sitz eine Kupferfolie angebracht. Eine Verbindung über ein Kabel mit einer Steckdose soll dann die Erdung bringen, was das Problem beheben soll. Andernfalls hilft wohl nur, den Bürostuhl auszutauschen. Es dürfte aber nicht ausgeschlossen sein, dass auch Bürostühle anderer Hersteller den Betrieb von Monitoren beeinträchtigen könnten.

Quellen: Mastodon, Computerbase, Futurezone