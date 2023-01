Ist der Displace TV ein Traum für Public Viewing? Zumindest ist der vollständig kabellose Fernseher sehr flexibel. Das Gerät mit einer Bildschirmdiagonale vonbringt rund neun Kilo auf die Waage und kann sich per Unterdruck an verschiedenen Oberflächen festsaugen. Laut Hersteller soll das an Fenstern, glatten Wänden, Tapeten und Gips-Wänden funktionieren. Der Fernseher setzt auf mehrere Akkus, die Bilder werden ausschließlich kabellos an den Displace TV übertragen. Bei rund sechs Stunden Laufzeit täglich soll das Gerät rund einen Monat lang durchhalten, bevor die Akkus leer sind. Wem 55 Zoll nicht reichen, der kann bis zu 16 dieser Geräte zu einem großen Bild zusammenschalten – das wären dann zusammenDiagonale. Der Stückpreis liegt bei, Displace will erste Exemplare im Dezember in den USA ausliefern.