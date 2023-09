"Smash or Pass" – auf Deutsch in etwa "mit jemanden etwas anfangen" oder "die Person von der Bettkante stoßen". Das ist das Motto der Website smashorpass.ai. Das Prinzip ist simpel: Nutzer sollen per Klick entscheiden, ob sie mit einer KI-generierten Frau schlafen würden oder nicht. Der Entwickler steht seither in der Kritik, ist aber nicht der Einzige, der vom "Smash or Pass"-Spiel profitiert.