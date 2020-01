Sie sind kaum wegzudenken: Seit Apple 2008 beim iPhone Emoji auf Smartphones einführte, haben die aus Japan stammenden Chat-Symbole einen Siegeszug um die ganze Welt gehalten. Für viele sind Chats, soziale Medien und selbst E-Mails ohne sie kaum noch zu denken. Damit einem nicht ständig die - bildlich gesprochenen - Worte fehlen, legt das für Emoji zuständige Unicode-Konsortium jedes Jahr neue Varianten vor. Und dieses Jahr kommen ganze 117 neue Emoji hinzu.

Wie immer füllen die neuen Symbole Lücken im bisherigen Emoji-Wortschatz. So gibt es nun ein vor Freude lachendes Gesicht, ein Gesicht mit Verkleidung, jeweils Männer und Frauen als Braut und Bräutigam, per Flasche stillende Personen mit verschiedenen Geschlechtern und ein Ninja-Emoji. Natürlich darf auch das Essen nicht fehlen. Neben Blaubeeren kommen nun auch Oliven, Fladenbrot, Paprika, Fondue und Bubbletea hinzu. Bei den Tieren tummeln sich unter anderem Robben, Eisbären, Bisons, Mammuts und Dodos und mehrere Insekten unter den Neuerungen. Und dann gibt es auch noch zahlreiche Haushaltsgegenstände wie Zahnbürsten, Mausefallen oder Eimer. Die vollständige Übersicht sehen Sie unten.

Was steckt hinter der Handgeste?

Bei der einzigen Handgeste dürften viele Deutsche ins Stutzen kommen. Das als "zusammengekniffene Finger" bezeichnete Emoji zeigt eine Hand, bei der sich alle Fingerspitzen am Daumen treffen. Doch wofür steht sie? Im für sein Gestenreichtum bekannten Italien nennt man sie "Ma Che Vuoi?" was für "Was willst du?" steht - und in erster Linie aggressiv gemeint ist. Dafür spricht auch, das sie meist mit ausgestrecktem Arm auf Schulterhöhe dem Gegenüber entgegen gestreckt wird.

Im arabischen Raum bedeutet die Geste quasi das Gegenteil: Dort steht sie für "Schwaye", was sich am ehesten mit "Keine Eile!" oder "Geduld!" übersetzen lässt. Dabei wedelt man die mit zusammengekniffenen Finger locker in Bauch- oder Hüfthöhe. Man muss sich schließlich nicht immer hetzen.

Je nach Gesprächspartner sollte man also aufpassen, wie man das Emoji benutzt. Vielleicht entstehen bald - wie so oft bei Emojis - noch völlig andere Bedeutungen, etwa als Symbol für eine Prise Salz. Schließlich haben viele Emojis weltweit eine völlig neue Bedeutung bekommen. Warum Sie viele beliebte Emojis ziemlich sicher falsch benutzen, lesen Sie hier.

Wann kommen die neuen Emoji?

Bisher wurden die Emoji in Version 13 nur vom Unicode-Konsortium festgelegt, nun liegt es an den Betreibern von Programmen und Betriebssystemen, sie umzusetzen. Denn jeder Hersteller hat seine eigenen Emoji, was leicht zu Missverständnissen zwischen Nutzern führen kann. Apple führt die im Frühjahre vorgestellten Emoji meist im Herbst ein, bei Googles Android oder Messengern wie Whatsapp kommen sie in der Regel früher. Achtung: Android-Smartphones bekommen die neuen Emoji nur mit einem Betriebssystem-Update. Wer also keine Updates mehr bekommt, kann die Emojis leider nicht systemweit benutzen, sondern nur in Apps, die eigene einsetzen.

