Es ist eine gewagte Vision: Das Smartphone soll uns künftig nicht mehr nur als tumbe Chat-Maschine, Kamera oder als Surfgerät dienen, sondern uns den Alltag aktiv leichter machen. Dank künstlicher Intelligenz soll es uns in allen erdenklichen Arten unter die Arme greifen. Dieses Jahr begannen Google und Co. damit, die Vision tatsächlich umzusetzen. Die Smartphones lernen denken.

Und sie dürften uns damit in Zukunft eine Menge Arbeit abnehmen. Die Smartphones werden mit ziemlicher Sicherheit lernen, proaktiv bestimmte Aktionen vorzuschlagen, etwa Sonntagnachmittag bei Mutti anzurufen, wenn man das jedesmal macht. Oder sie erledigen die Aufgaben gleich ganz selbst. Verabredet man sich per Messenger mit Freunden zum Essengehen, könnten die Geräte dann gleich den Termin festmachen und einen Tisch im Restaurant buchen. Und vollautomatisiert der Jogging-Verabredung absagen.

Alle setzen auf KI



Um die nötige Rechenpower leisten zu können, setzen die Hersteller auf spezialisierte Hardware. Apple hat bei seinen aktuellen iPhones, wie etwa dem iPhone X (hier bei uns im Test), einen speziellen KI-Chip verbaut, Huawei geht beim Mate 10 den gleichen Schritt. Beim iPhone unterstützt die KI etwa die Gesichtserkennung FaceID, auf Huawei-Smartphone soll der schlaue Prozessor bei der Erkennung von Fotomotiven helfen. Zudem versprechen die Chinesen, dass die KI die Akkulaufzeit durch intelligente Regelung von Hintergrund- und Ladeprozessen verbessert.

Auch Sony setzte schon auf smarte Akkutechnik. Die neueren Smartphones merken sich, wann das Smartphone in der Regel genutzt und geladen wird. Hängt es dann nachts am Kabel, wird es erst kurz vor dem Aufstehen voll aufgeladen. So will man das für den Akku besonders belastende ständige Nachladen vermeiden. Bloß, wenn man mal früher aufsteht, ist das dann ärgerlich.

Google läuft den anderen davon

Am weitesten ist aber Google. Die Pixel-Smartphones des Internet-Giganten haben die KI-Unterstützung zum Programm gemacht. Ob beim Siri-Äquivalent Google Assistant, bei der Kamera oder anderen Features: Das gesamte Gerät dient eigentlich nur als Vehikel für Googles KI-Errungenschaften.

Und die sind beeindruckend. Apple oder Samsung setzen etwa bei ihren Spitzenmodellen auf eine Doppelkamera, um einen sogenannten Portraitmodus bieten zu können, bei dem der Hintergrund unscharf gestellt wird, indem mit den beiden Kameras Tiefeninformationen gesammelt werden. Das Pixel 2 braucht das nicht. Googles KI berechnet einfach aus mehreren Fotos der Einfachlinse, wie das finale Bild aussehen muss - und liefert dann ein ebenso gutes Ergebnis. Auch beim Umgang mit schlechter Beleuchtung oder Gegenlicht trumpft die KI-Kamera auf. Hier finden Sie eine Reihe von Vergleichsbildern.

Ein klarer Vorteil des Fokus auf Software: Mit einem Update konnte Google gerade zwei Monate nach Start noch einmal die Kamera sämtlicher schon verkaufter Geräte verbessern. Die Kamera taugt aber nicht nur für Bilder: Auf Wunsch erkennt das Pixel 2 Gegenstände oder Gebäude und sucht nach passenden Informationen. Googlen per Kamera.

KI macht Druck

Das setzt die Konkurrenz mächtig unter Druck. Jahrelang konnten sich die Hersteller von Android-Smartphones vor allem über die Hardware miteinander messen, Google lieferte nur das Betriebssystem. Jetzt rächt sich die Abhängigkeit vom Suchmaschinen-Giganten. Die meisten KI-Features behält Google für seine eigenen Smartphones. Die anderen bekommen immerhin den Google Assistant mitgeliefert.

Die Entwicklung einer eigenen KI stellt so manchen Hersteller vor enorme Probleme. Als Samsung Anfang des Jahres seine eigene KI mit dem Namen Bixby vorstellte, wurde sie vollmundig als völlig neuer Maßstab beschrieben. In der Praxis erwies sich Bixby dann aber als extrem enttäuschend. Auch Apples Siri kann bislang selten mit den großen Visionen des Konzerns mithalten.

Datenschutz als Manko

Apple könnte zudem der verhältnismäßig hohe Willen zum Datenschutz zum Verhängnis werden. Während Google gnadenlos sämtliche Nutzerdaten auswertet und in die eigene KI einfließen lässt, setzt Apple auf einen Ansatz der "Differential Privacy", bei dem nur anonymisierte Daten verglichen werden. Siri kann uns so aber nie im selben Maße kennenlernen, wie es Googles Assistant vermag. Das ist gut für die Privatsphäre - aber schlecht im Wettlauf um die beste KI.

Bei einem Feature wie der Gesichtserkennung FaceID hat Apple trotzdem die Nase vorn. Die künstliche Intelligenz des iPhone X erkennt den Nutzer auf Dauer immer zuverlässiger, bemerkt einen Frisurwechsel und hat auch mit dem wachsenden Bart keine Probleme. In der Kombination hochmoderner, selbst entwickelter Hardware und KI-Unterstützung könnte sich der iPhone-Konzern so noch mal einen Vorteil gegenüber einem hauptsächlich in Software denkenden Konzern wie Google erkämpfen. Je mehr das Pendel aber in Richtung Software ausschlägt, desto schwieriger dürfte das Feld für Apple werden.

Wer gewinnt das KI-Rennen?

So wird es doch noch mal spannend auf dem Smartphone-Markt. Jahrelang versuchten die Smartphone-Hersteller sich mit immer neuen Hardware-Kreationen zu übertrumpfen. Geräte bekamen immer neue, aufregende Features, wurden dabei immer schicker. Heute können die meisten Smartphones fast das gleiche, die Hersteller haben Probleme, ihre Geräte abzugrenzen. Künstliche Intelligenz könnte in diesem schalen Angebot die Rettung bedeuten - oder den Untergang.