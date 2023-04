von Malte Mansholt Mit Apples Airtags lassen sich im Nu verlorene Koffer wiederfinden – oder auch das Auto. In den USA halfen die Tracker einem Autobesitzer nun, nach dem Diebstahl seinen Wagen wieder zu finden. Seine Reaktion fiel allerdings extrem aus.

Spätestens als im letzten Sommer das Kofferchaos die europäischen Flughäfen beschäftigte, hatte auch der letzte den Reiz eines Airtags verstanden: Apples kleine Tracking-Chips sorgen dafür, dass sich Alltagsgegenstände wie Fahrrad, Schlüsselbund, der Rucksack oder eben der Koffer wiederfinden lassen, wenn man sie aus den Augen verloren hat. Nun hat einer der Tracker einen Autodieb das Leben gekostet.

Das berichtet die Polizei von San Antonio. Demnach hatten die Beamten am letzten Mittwoch einen gestohlenen Wagen gemeldet bekommen. Der Besitzer hatte den Diebstahl demnach aus seinem Haus im Norden von San Antonio gemeldet. Doch die Polizei reagierte ihm offenbar nicht schnell genug. Knapp drei Stunden nach dem Anruf macht er sich selbst auf den Weg. Indem er den im Wagen angebrachten Airtag verfolgte, konnte er seinen Wagen nahezu 30 Kilometer weiter wieder ausfindig machen. Und konfrontierte den möglichen Dieb.

Notwehr oder Angriff?

Was dann genau passierte, versucht die Polizei nun zu ermitteln. Als sie am Tatort eintraf, fand sie zwei Wagen mit zerschossenen Fenstern vor. Der des Diebstahls Verdächtige war bereits seinen Schussverletzungen erlegen. Am Boden sicherten die Beamten einige Patronenhülsen.

Der Bestohlene habe ausgesagt, dass der Dieb eine Waffe gezogen und er daraufhin zu schießen begonnen habe, sagte ein Polizist gegenüber "My San Antonio. Nach dieser Beschreibung habe es "ein Feuergefecht" zwischen den beiden Männern gegeben. Das decke sich allerdings nicht mit den Erkenntnissen der Polizei. Die Indizien deuteten darauf hin, dass nur der Bestohlene geschossen habe, so der Beamte. Es gebe aktuell keinen Hinweis auf eine zweite Schusswaffe.

Warnung an Bestohlene

Das Diebstahl-Opfer habe am Tatort auf die Polizei gewartet, kooperiere mit den Ermittlungen, heißt es. Es werde geprüft, ob Anklage gegen den Mann erhoben wird. Aktuell gehe man aber nicht davon aus, so die Beamten. Trotzdem haben sie einen Appell an die Bevölkerung: "Warten Sie in solchen Fällen auf die Polizei. Wir begleiten Sie. Wir sind für so etwas ausgebildet."

Apple hat sich nicht direkt zu dem Fall geäußert. In der Vergangenheit hatte der Konzern allerdings betont, zur Wiederauffindung verlorener und gestohlener Gegenstände auch mit den Ordnungskräften zusammenzuarbeiten. "Airtag ist entwickelt worden, um Menschen zu helfen, ihre persönlichen Gegenstände zu finden", heißt es in dem Statement. "Wir verurteilen jede bösartige Verwendung unserer Produkte auf das Schärfste."

