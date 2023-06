Günstige und gute Mobilfunktarife sind gefragt – und neue Anbieter bringen neue Möglichkeiten in den Markt

von Christian Hensen In den USA bahnt sich eine kleine Mobilfunk-Revolution an: Medienberichten zufolge soll Amazon die Einführung kostenloser Handy-Tarife für Prime-Mitglieder planen.

Wie "Bloomberg" berichtet, scheint Amazon in den USA eine größere Neuerung für Prime-Kunden zu planen. Demnach sei das Unternehmen mit mehreren Mobilfunkanbietern im Gespräch, um zusammen mit einem Prime-Abo einen "sehr günstigen oder vielleicht kostenlosen" Mobilfunktarif anbieten zu können. Derzeit klopfe Amazon Möglichkeiten bei Verizon, T-Mobile US und Dish ab, heißt es von Personen, die in die Gespräche involviert seien. Über die Absichten von Dish, Mobilfunk über Amazon zu vertreiben, berichtet auch das "Wall Street Journal".

Das Ziel sei "der niedrigstmögliche Großhandels-Preis", heißt es. Damit wolle Amazon dann Mobilfunk-Tarife für rund 10 US-Dollar monatlich oder gar kostenlos anbieten, vielleicht abhängig von der Kauflaune und der Treue der Kunden.

Amazon-Pläne nicht final – erster möglicher Partner abgesprungen

Amazon sei dem Bericht zufolge seit rund zwei Monaten auf der Suche nach einem Partner, der Provider AT&T sei bereits abgesprungen. Bevor es soweit ist, gab eine Person zu verstehen, könne es noch Monate dauern. Das heißt, falls Amazon die Pläne nicht doch noch begräbt.

In den Aktienmärkten haben die Gespräche bereits jetzt einen merklichen Effekt. Die Kurse mehrerer Papiere sind bereits gefallen. Die Angst, Amazon könne den etablierten Anbietern das Wasser abgraben, geht um. Kein Wunder: "Bloomberg" schreibt unter Berufung auf eine Studie von "Consumer Intelligence Research Partners", dass im März dieses Jahres 167 Millionen Prime-Kunden aktiv waren – und damit exakt so viel, wie im Jahr zuvor. Prime-Kunden sind treu – und viele.

Amazon wäre sofort einer der größten Anbieter

Würde man diesen Menschen einen Mobilfunk-Tarif anbieten, hätte das einen großen Effekt auf die Marktanteile. Denn noch können sich Tarif-Preise von mehr als 50 US-Dollar im Monat auf dem Markt halten. Wenn Amazon einsteigt, dürfte die Zahlungsbereitschaft in kürzester Zeit drastisch sinken – und Amazon wäre wohl mit einem Schlag einer der größten Provider.

Offiziell heißt es in einem Statement von Amazon gegenüber "Bloomberg": "Wir prüfen immer, ob wir noch mehr Vorteile für Prime-Mitglieder hinzufügen können, haben aber derzeit keine Pläne, Wireless hinzuzufügen".