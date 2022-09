Das Motto in diesem Jahr: "Far Out" ("weit draußen"). Worauf sich das bezieht, wird man am Ende des Abends wissen.

von Christian Hensen September bedeutet Apple-Event. Und nach zwei Jahren Pandemie gibt's die neuen Geräte endlich wieder live zu sehen. stern berichtet vor Ort und hält Sie über alle Neuheiten des Abends auf dem Laufenden.

Endlich wieder Apple-Event! Endlich wieder vor Ort im sonnigen Kalifornien! Am heutigen Abend stellt Apple Neuheiten wie das iPhone 14 und die Apple Watch Pro vor – heißt es in der Gerüchteküche. Einen ersten Überblick über mögliche Neuheiten hat stern bereits in diesem Artikel für Sie zusammengefasst.

Das wohl wichtigste Event des Jahres läuft 2022 unter dem Motto "Far Out" ("weit draußen"). Wofür das steht – oder auf was es anspielt – dürfte erst im Laufe des Abends klarer werden.

Neben den wichtigsten Neuerungen des Abends, also das neue iPhone 14 in all' seinen Variationen und der runderneuerten Apple Watch Pro, die wohl weniger mit Rolex und mehr mit Outdoor-Uhren von Garmin in Konkurrenz geht, könnte der Zettel von Tim Cook durchaus die ein oder andere Überraschung beinhalten. Leider wird es wohl heute auch inflationsbedingt sehr teuer. Experten rechnen damit, dass Apple insbesondere die Preise der Premiumprodukte deutlich anziehen könnte, um der wirtschaftlichen Situation und dem schwachen Euro Rechnung zu tragen.

Das Apple-Event im Liveblog

In diesem Liveblog bleiben Sie durchgehend im Bilde über alle Neuheiten des Abends – und bekommen im Anschluss erste Eindrücke der neuen Hardware, was immer Apple auch vorgestellt haben mag.