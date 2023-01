Apple will das neue Jahr sportlich starten – und bringt zahlreiche Neuerungen zu Fitness+

von Christian Hensen Wer im neuen Jahr sportlicher werden möchte, muss nicht unbedingt ins Fitness-Studio. Wenn es die Selbstdisziplin hergibt, reicht auch eine Sport-App wie Apple Fitness+. Dort startet man ab kommender Woche mit vielen neuen Angeboten.

Apple Fitness+ ist gute zwei Jahre alt. Im Dezember 2020 veröffentlichte Apple den Video-on-Demand-Dienst mit zahlreichen Fitness-Übungsanleitungen, die motivieren sollen, zuhause oder unterwegs Sport unter professioneller Anleitung zu treiben. Ab dem 9. Januar startet Fitness+ mit vielen neuen Angeboten, Trainern und Stars, um guten Vorsätzen unter die Arme zu greifen.

Kickboxen im Wohnzimmer

Den Beginn macht Apple mit einer neuen Aktivität für alle, die im heimischen Wohnzimmer keine teuren Vasen aufgestellt haben: Kickboxen. Diese Trainingsart soll beim Aufbau der gesamtkörperlichen Fitness beitragen und wird von zwei Trainern begleitet, die selbst schon im Ring standen: Jamie-Ray Harthorne und Nez Dally. Die Workouts bestehen aus bestimmten Bewegungsabfolgen, Tritten und Schlägen, die bestens ohne Geräte funktionieren.

Wer sich hingegen entschieden hat, das Jahr 2023 ruhiger zu beginnen, dem will Apple beim Schlafen helfen. Zu den bestehenden Meditationsthemen gesellen sich besonders entspannte Kurse, die beruhigen und dabei helfen sollen, leichter in den Schlaf zu finden.

Apple holt außerdem neue Promis an Bord, mit deren Musik sich entweder trainieren lässt, oder die bei "Zeit fürs Gehen" Geschichten aus ihrem Leben erzählen. Darunter Beyoncé, Jason Segel ("How I Met Your Mother"), Jamie Lee Curtis und Nina Hoss ("Tár"), die erste deutsche Schauspielerin im Programm.

Mit neuen, sogenannten Sammlungen, will Apple außerdem dabei helfen, überhaupt erst mit sportlichen Aktivitäten anzufangen. So wird es beispielsweise einen sechswöchigen Kurs mit leichten Workouts geben, der Sportmuffel langsam und gemächlich an tägliche Übungen heranführen soll.

Trainieren auch ohne Apple Watch möglich

Apple Fitness+ ist nicht vom Gebrauch einer Apple Watch abhängig, die Trainings sind auch auf iPhone, iPad und Apple TV verfügbar. Einziger Nachteil: Ohne Apple Watch errechnet Fitness+ bei einigen Workouts lediglich den wahrscheinlichen Kalorienverbrauch, während die Angaben mit Uhr am Handgelenk deutlich präziser sind, erklärte Apple.

Apple hat weiterhin keine Kurse in deutscher Sprache im Angebot, sämtliche Kurse – inklusive aller Anweisungen – sind auf Englisch. Deutsche Untertitel sind ebenso verfügbar wie Gebärdensprache.

Apple Fitness+ kostet monatlich 9,99 Euro, oder 79,99 Euro jährlich. Ein Abo kann mit bis zu fünf anderen Familienmitgliedern geteilt werden. Beim Kauf der meisten aktuellen Apple-Produkte sind drei Monate Fitness+ inkludiert, Fitness+ ist außerdem Teil von Apple One Premium, dem Sammelabo für 32 Euro im Monat. Hat man kein aktuelles Gerät, bietet Apple für Neukunden eine einmonatige Testphase an.