Bei Apples Herbst-Events drehte sich lange alles um die neuen iPhones. Dabei hat Apple mit der Apple Watch 7 noch ein weiteres Schwergewicht im Gepäck. Vor allem das neue Design ist ein echter Hingucker.

Unter dem Motto "California Streaming" hat Apple heute zur virtuellen Keynote eingeladen. Und dort unter anderem die neue Apple Watch 7 vorgestellt. Vor allem beim Design hat Apple Hand angelegt. Wir verraten, in welcher Hinsicht. Und was die Uhr noch so drauf hat.

Apple Watch 7: Unterschied springt ins Auge

Der neue Look springt sofort ins Auge. Hatte die Gerüchteküche noch harte Kanten vorhergesagt, machte Apple nun das Gegenteil - und rundete die Seiten noch weiter ab. Neben der neuen Optik hat die Umgestaltung noch einen weiteren Vorteil: Das Display ist zum zweiten Mal leicht angewachsen. Statt 44 Millimeter misst die größere Variante nun 45 mm, das kleinere Modell wächst von 40 auf 41 mm. Wer von einer alten Watch kommt und schon eine Sammlung an schicken Bändern besitzt, muss sich aber keine Sorgen machen: Weil das Gehäuse gleich groß bleibt, bleiben alle Bänder mit den jeweiligen Gehäuse-Äquivalenten kompatibel.

Apple Watch 7: Langläufer

Im Innern hat sich ebenfalls einiges getan. Der neue S7-Chip ist natürlich schneller, wobei fehlende Geschwindigkeit bei der Apple Watch schon lange kein Problem mehr war. Viel spannender ist da die deutlich verbesserte Laufzeit: Der Akku soll nicht nur länger halten - nämlich den ganzen Tag -, sondern auch 33 Prozent schneller laden. Von null auf 80 Prozent in 45 Minuten verspricht Apple. Das wird vor allem Fans von langen Sportsitzungen freuen, auch wer seinen Schlaf mit der Uhr trackt, wird die selteneren Ausflüge an die Steckdose zu schätzen wissen. Wie lange das Plus an Akku im Alltag tatsächlich ausfällt, kann erst ein Test zeigen.

Apple hat seine Watch in der 7. Generation komplett überarbeitet © Screenshot Apple.com

Bei den Sensoren enttäuscht Apple etwas. In der Gerüchteküche waren lange Blutdruckmessung oder eine Erfassung der Körpertemperatur gehandelt worden. Leider schaffen es beide Funktionen nicht in die Apple Watch 7.

Dafür wird die Apple Watch aber noch Outdoor-tauglicher: Mit einem noch stabileren Display und verbessertem Staubschutz soll sie nun auch besser für Mountainbiking und Co. geeignet sein.

Neue Farben

Gab es die Apple Watch lange nur in klassischen Uhren-Farben, hatte Apple im letzten Jahr auch den Rest der Farbpalette für seine Uhr entdeckt. Dieses Jahr gibt es die Watch in den folgenden Farben:

Apple Watch 7 Aluminium: Mitternacht, Polarstern, Grün, einem neuen Blau und als Product(Red) in rot

Die Modelle in Edelstahl, die Apple Watch Edition, die Apple Watch SE und die Apple Watch Series 3 gibt es auch weiterhin in den bisherigen Farben.

Außerdem soll es eine Vielzahl neuer Armbänder geben

Preise und Verfügbarkeit

Einen genauen Termin wie auch Euro-Preise gab es noch nicht. Die Apple Watch 7 startet in den USA bei einem Preis von 399 Dollar und wird laut Apple "später in diesem Herbst" verfügbar sein.