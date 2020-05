Sehen Sie im Video: Telekom und SAP stellen Testversion einer Corona-App vor.





Die Telekom und SAP haben am Freitag eine Testversion der von ihnen entwickelten Corona-App vorgestellt, die die Nachverfolgung von Kontakten erleichtern soll. Ist die App aktiviert sendet das Smartphone über Bluetooth ein Signal und registriert so, welche Geräte sich in der Nähe befinden. Alle relevanten Daten werden dabei auf den Geräten der Nutzer gespeichert. Auch sonst bleibe der Datenschutz gewahrt, erklärt Martin Fassunge, der Projektleiter. O-TON MARTIN FASSUNGE, PROJEKTLEITER DER CORONA-APP BEI SAP: "Die App löst das Problem 'Wie kann ich Kontakte nachverfolgen?' Gutes Beispiel: Sie fahren in der S-Bahn heute von Walldorf nach Mannheim. Drei Tage später werden Sie Covid positiv getestet, ist die Frage jetzt: Mit wem waren Sie zusammen? Das können Sie in der S-Bahn gar nicht wissen, weil halt viele Menschen da sind, die sie gar nicht persönlich kennen. Der Vorteil von dieser App ist, jeder von uns hat in der Regel ein iPhone dabei. Und Sie können mit dem iPhone, mit den Devices sozusagen, dann Ihre Kontakte, die Sie in der U-Bahn getroffen hatten, auch die App anhaben, warnen - und das komplett anonym." Die Programmierer haben den Quellcode der App im Internet veröffentlicht. So können andere Entwickler überprüfen, wie die App funktioniert, welche Daten sie sammelt und wo etwas gespeichert wird. Mitte Juni soll die App dann der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Bislang verfolgen die Mitarbeiter der Gesundheitsämter sehr umständlich und zeitaufwendig nach. Wenn die App eine große Verbreitung findet, könnten die bestehenden Kontaktbeschränkungen möglicherweise schneller gelockert werden.