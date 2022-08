von Malte Mansholt Wenn sich Apps aufhängen oder alles einfriert, hilft oft ein Neustart. Das dauert. Beim iPhone hilft aber oft auch eine schnellere Lösung.

Jeder kennt die Probleme: Webseiten laden langsam, Videos frieren ein oder die Tastatur kommt mit einem Mal mit dem Tippen nicht hinterher. Die einfachste Lösung ist auch bei Smartphones oft der alte Computer-Trick: Einfach mal neustarten – und die Probleme sind häufig behoben. Wer ein iPhone nutzt, muss sich das lange Warten allerdings nicht antun: Ein einfacher Trick erzielt in kürzerer Zeit oft denselben Effekt.

Denn hakende Apps und langsame Reaktion haben oft einen ganz einfachen Grund: Zu viele geöffnete Apps oder ein Fehler in deren Umsetzung kann dafür sorgen, dass der Arbeitsspeicher (RAM) des Gerätes überladen wird, etwa weil zu viele Daten geladen oder Apps nicht richtig in den Ruhezustand versetzt werden. Weil der RAM mit dem Neustart geleert wird, sind die Fehler danach weg. Allerdings kann man denselben Effekt auch haben, indem man einfach den Speicher leert – was in wenigen Sekunden getan ist. So müssen Sie vorgehen:

iPhones mit Homebutton

Am einfachsten ist das Zurücksetzen des RAMs bei älteren iPhones oder dem iPhone SE. Halten Sie den Einschaltknopf gedrückt, als wollten Sie das iPhone abschalten. Sobald der Riegel mit der Aufschrift "Ausschalten" erscheint, lassen Sie den Button los. Und halten stattdessen den Homebutton gedrückt, bis der Sperrbildschirm erscheint. Dann ist das Zurücksetzen gelungen: Der RAM wurde geleert, die Benutzeroberfläche neu geladen.

iPhone ohne Homebutton

Bei iPhones ohne Homebutton – also nahezu allen Modellen seit dem iPhone X – ist der Vorgang leider minimal komplizierter. Auch dort erfordert der Vorgang nämlich einen Homebutton. Zum Glück kann man sich den als Software-Version herbeitricksen.

Dazu öffnen Sie die Einstellungen und wählen "Bedienungshilfen", dann "Tippen" und schließlich "AssistiveTouch". Legen Sie den Schalter oben um, um die Funktion zu aktivieren. Es erscheint ein kleiner Punkt auf dem Bildschirm. Tippen Sie den an, erhalten Sie ein Menü – und dort die Möglichkeit, auf den Homebutton zu drücken.

Um den Arbeitspeicher zurückzusetzen, gehen Sie nun wie folgt vor: Halten Sie den Einschaltbutton und den unteren Lautstärkeknopf gedrückt, bis das Abschaltmenü kommt. Lassen Sie los. Tippen Sie nun den AssistiveTouch-Button an und halten Sie dort den Homebutton gedrückt. Erscheint der Sperrbildschirm, hat das Zurücksetzen funktioniert.

Sollten Sie diesen Trick öfter anwenden, können Sie einen Kurzbefehl für das Einschalten von AssistiveTouch aktivieren. Dazu fügen Sie entweder einen Shortcut zum Kontrollzentrum ein oder wählen im Menü "Bedienungshilfen" ganz unten den Punkt "Kurzbefehl". Wählen Sie nun "AssistiveTouch" wird der kleine Kreis mit einem dreifachen Drücken des Einschaltknopfes ein- und wieder ausgeblendet.

Keine Wunder-Lösung

Sollte das Zurücksetzen des RAMs den Fehler nicht beheben, müssen leider aufwendigere Schritte gegangen werden. Oft hilft ein vollwertiger Neustart. Zickt oft eine einzelne App, kann man sie neu installieren. Sitzen die Fehler tief im System, kann man auch eine Neuinstallation des iPhone-Betriebssystems iOS erwägen. Dann sollte vorher allerdings unbedingt eine Datensicherung über einen Rechner oder den Apple-Dienst iCloud gemacht werden.