Das Mobiltelefon wird 50: Diese Handys sind heute Kult – und teilweise richtig wertvoll

Martin Cooper hat den Stein ins Rollen gebracht: Der amerikanische Elektroingenieur gilt als der Erfinder des Mobiltelefons und kann mit seinen 94 Jahren auf eine lange Karriere zurückblicken. Cooper ist auch der erste Mensch, der mit einem Handy telefonierte: Am 3. April 1973 rief er seinen Rivalen beim Konkurrenzunternehmen Bell Labs vom Gehsteig in New York an. Am 17. Oktober 1973, also vor 50 Jahren, reichte Cooper dann das Patent für ein Radio-/Telefon-System ein – das Handy war geboren. Mehr