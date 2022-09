Das neue iPhone 14 kommt und kostet viel. Wer kein Vermögen ausgeben aber trotzdem ein gutes Smartphone möchte, sollte sich diese Top-Handys unter 500 Euro ansehen.

Apple gehört zu den Top-Handy-Herstellern. Was das Unternehmen herausbringt, ist durchdacht, qualitativ on Point – aber auch teuer. Die neuen iPhone 14 Pro und Pro Max kosten je nach Modell weit über 1.000 Euro. Das Geld sind sie wert, keine Frage. Aber zum schnellen Surfen, für Social Media und scharfe, lebendige Fotos reicht in der Regel auch ein aktuelles Mittelklasse-Handy vollkommen aus. Wie bei einem Wolf im Schafspelz findet man hier gut und gerne Top-Technik schon für weniger als 500 Euro! Hier sind einige richtig gute Modelle mit den aktuell besten Preisen im Netz.

Google Pixel 6a: Frisch dabei und richtig smart

Das Google Pixel 6a ist jüngst erschienen und fällt etwas kompakter aus als das Pixel 6. Im Gegensatz zum "großen Bruder" misst sein AMOLED-Display 6,1 statt 6,4 Zoll. Mit 5G ist auch der schnellste mobile Internet-Standard an Bord. Bei eBay und Amazon ist es gerade am günstigsten. Aber auch mit einem O2-Vertrag samt 40 GB und jährlich um 10 GB wachsendem Datenvolumen schöpft man dank 5G-Option die volle Internet-Leistung aus.

Display: 6,1 Zoll, 60 Hz, 2.400 x 1.080 Pixel, AMOLED

Kamera: 3x (Normal-, Weit-, Ultraweitwinkel) 12 Megapixel

Modem: 5G

Speicher: 128 GB

Gewicht: 178 Gramm

iPhone SE (2022): Wenn es Apple sein soll

Obwohl es nicht das neue iPhone 14 ist, ist das iPhone SE dennoch aktuell. Dieses Modell ist aus dem Jahr 2022 und bietet neue Technik in alten Gewand. Bis auf die Kamera ist hier alles auf aktuellem Stand - und vergleichsweise günstig.

Display: 4,7 Zoll, 1.334 x 750 Pixel, LCD

Kamera: 1x 12 Megapixel

Modem: 5G

Speicher: 64 GB

Gewicht: 148 Gramm

Samsung S21 FE 5G: Super-Handy mit solider Kamera

Ebenfalls Anfang dieses Jahres erschienen und mit neuester Technik ausgestattet ist das Samsung Galaxy S21 FE 5G. Wie der Name andeutet, bietet dieses Handy ebenfalls den schnellsten mobilen Internet-Standard – und zwar für weniger als 500 Euro. Um genau zu sein hat eBay gerade den absolute besten Preis für dieses hochwertige Smartphone, wenn man den Code TECHNIKUPGRADE nutzt. Mit der 10-GB-Allnet-Flat im Vodafone-Netz zahlt man rund 20 Euro im Monat.

Display: Display: 6,4 Zoll AMOLED 120 Hz

Kamera: 3x (Haupt-, Weit- und Ultraweitwinkel) 12 MP

Modem: 5G

Speicher: 128 GB

Gewicht: 177 Gramm

Nothing Phone: Underdog mit Style

Dieses Handy ist definitiv eine der interessantesten Neuerscheinungen in diesem Jahr. Mit seinem durchsichtigen Design und soliden Features kann man kaum glauben, dass es so vergleichsweise günstig ist. Mit dem Code TECHNIKUPGRADE bekommt man es bei eBay für kurze Zeit am günstigsten.

Display: 6,5 Zoll AMOLED 120 Hz

Kamera: 2x (Haupt- und Weitwinkel) 50 MP

Modem: 5G

Speicher: 128 GB

Gewicht: 193,5 Gramm

Fazit: Mittelklasse-Handys sind top

Die hier vorgestellten Mittelklasse-Handys sind schnell, verfügen über starke Kameras, neueste Technik und werden lange vom Hersteller mit Updates versorgt. Sie zeigen, dass man für ein hochqualitatives Smartphone kein Vermögen einplanen muss. Zusätzliches Sparpotenzial bieten Kombinationen mit Tarifen. Eine interessante Option für alle, die sich sowieso nach einem neuen Vertrag umsehen.

Wenn es unbedingt Apple sein muss – aber das iPhone 14 aus welchen Gründen auch immer nicht in Frage kommt, lautet die Empfehlung: Schauen Sie nach alten Geräten. Das iPhone 11 gibt es bereits ab 400 Euro in fast neuem Zustand auf einschlägigen Handelsplätzen, mit Erscheinen des iPhone 14 dürfte auch der Preis für das iPhone 12 langsam unter 500 Euro fallen. Wenn Sie ein Pro-Modell suchen, stehen die Chancen, unter dieser Grenze zu bleiben, leider weiterhin schlecht.

