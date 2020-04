Der Mindestabstand von eineinhalb Metern wird wie hier auf einem Berliner Markt nicht unbedingt immer eingehalten. Wieso das so ist, kann sich vielleicht jeder nur selbst beantworten. Dieser Tage lockt vor allem die Sonne viele Menschen in die Parks. Die Polizei und das Ordnungsamt versuchen, die Ausgangsregeln so weit es geht zu kontrollieren, doch um neue Erkenntnisse über die Verbreitung des Coronavirus zu erlangen, braucht es mehr als einen Polizeibericht. Die neue App des Robert-Koch-Instituts soll jetzt helfen. "Corona-Datenspende" heißt sie und ist auf Fitnessarmbändern und Smartwatches ab sofort verfügbar. Der Abiturient Anton Drooff hat sie getestet. Seine Daten sollen kaut RKI-Angaben pseudonymisiert werden. Anton spendet jetzt folgende Daten: Seine Postleitzahl, Körperdaten, wie sein Geschlecht, Alter, Gewicht und Größe, sowie Vitaldaten, beispielsweise über seinen Schlaf. O-TON ABNTON DROOFF, ABITURIENT "Es ist sehr einfach, es gibt wirklich nur ein paar Sachen, die man da machen muss. Eigentlich reichen ein paar Klicks, und danach muss man das nie wieder anfassen. Der Rest läuft automatisch ab." Mit seinen Daten und denen vieler anderer will das RKI seine Erkenntnisse zur Verbereitung des Virus in Deutschland präzisieren. Obwohl das Institut inzwischen mehr Menschen verzeichnet, die von Covid-19 genesen als sich neu damit zu infizieren, gibt die Bundesbehörde aber noch keine Entwarnung. Schwankungen bei den Infektionszahlen seien immer noch möglich. Die neue App könnte vermutlich dabei helfen, mögliche Exit-Strategien zu optimieren, also Verfahrensweisen anzupassen, wie die Ausgangsbeschränkungen nach und nach wieder aufgehoben oder gelockert werden können.