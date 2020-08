Für Samsung ist es eines der beiden wichtigsten Events des Jahres: Beim Unpacked im Sommer zeigt der koreanische Konzern stets seine neuesten Spitzenmodelle der Note-Reihe. Neben dem Galaxy Note 20 und dem Galaxy Note 20 Ultra hatte Samsung dieses Jahr aber noch eine ganze Reihe anderer Geräte in petto. Eines haben sie gemeinsam: Optisch machen sie enorm viel her. In der Fotostrecke finden Sie alle Neuvorstellungen.

Eine der auffälligsten Neuerungen ist kein Gerät, sondern ein Farbton. Der an Roségold erinnernde Kupferton "Mystic Copper" findet sich bei allen Neuvorstellungen, vom Tablet bis zum Ohrhörer. Gerade letzterer ist ein enormer Hingucker: Gemeinsam mit der an Kidneybohnen erinnernden Form sind Trägern der Galaxy Buds in Kupfer die Blicke sicher. Alternativ kann man sie aber auch in schlichterem Silber erwerben.