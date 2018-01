Wenn Apple, Samsung oder andere Konzerne neue Produkte präsentieren, ist alles bis ins letzte Detail geplant. Über jede Folie wurde geschaut, jeder Gag ist einstudiert, die Moderationstexte laufen auf kleinen Telepromptern. Nichts wird dem Zufall überlassen. Umso bemerkenswerter war daher der Auftritt von Huaweis Smartphone-Chef Richard Yu: Auf der Technikmesse CES, die derzeit in Las Vegas stattfindet, präsentierte Yu das Mate 10 Pro, das hierzulande bereits seit November verkauft wird. Es sollte der Aufschlag für die Eroberung der USA werden, dem letzten bedeutenden Markt, indem Huawei noch nicht präsent ist. Doch nach der Keynote redete kaum noch jemand über das Smartphone, sondern nur noch über Richard Yu.

Spitzelvorwürfe gegen Huawei

Die Präsentation beginnt wie jede andere auch. Ausführlich stellt Yu die Neuerungen seines Smartphones vor. Und wie immer scheut er keinen Vergleich mit der Konkurrenz. Ständig weist er daraufhin, dass sein Gerät schneller, dünner oder schlauer ist als die von Apple oder Samsung. Auch wenn die Vergleiche manchmal arg bemüht sind, das gehört zur typischen Huawei-Show.

Nach einer Stunde gehen die Teleprompter plötzlich aus, und hinter Richard Yu ist eine Folie zu sehen, auf der nur fünf Wörter stehen: "Something I Want To Share". Auf Deutsch "Darüber würde ich gerne reden". Es folgt ein fünfminütiger, impulsiver Vortrag. Yu, der zwar gerne gegen die Mitbewerber stichelt, aber immer seine Contenance bewahrt, wird lauter und fahriger: "Ihr habt sicherlich die Meldungen gelesen", beginnt er. Natürlich kannte das Publikum die Berichte, dass AT&T, einer der größten US-Mobilfunkanbieter, in letzter Minute die Reißleine zog und bekanntgab, das Mate 10 Pro nicht mit Verträgen anzubieten. Angeblich gab es Druck seitens der Politik und Befürchtungen, die chinesischen Smartphones könnten für Spionagezwecke missbraucht werden.

"Es ist ein großer Verlust für uns"

Für Huawei ist das ein herber Rückschlag. Nach jahrelangen Verhandlungen sollte das eigentlich der große Moment im Rampenlicht sein. Trotzdem rechnete niemand damit, dass Yu diese Entscheidung auf der großen Bühne thematisieren würde. "Jeder weiß, dass in den USA mehr als 90 Prozent der Smartphones über die Mobilfunkbetreiber verkauft werden", sagte er. "Es ist ein großer Verlust für uns, auch für die Mobilfunkanbieter, der größte Verlust entsteht aber für die Kunden, denn sie haben nicht mehr die beste Wahl."

Yu zeigt sich verärgert über das Misstrauen in seine Firma. Denn in der 25-jährigen Unternehmensgeschichte sei es nicht nur gelungen, das Vertrauen der Mobilfunkanbieter in China zu gewinnen - auch hier war man ein Newcomer -, sondern auch von denen in Schwellenländern und in Europa. "Wir haben weltweit 70 Millionen Kunden. Wir liefern Qualität und haben gezeigt, dass wir Privatsphäre und Sicherheit schützen können." Man habe in dieser Sache die höchsten Standards, sagt Yu mit lauter Stimme.

Unterstützung einer Superheldin

Immer wieder brandete Applaus auf, und auch große Tech-Medien lobten die emotionale Rede des Huawei-Chefs: "Ein seltener Moment aufrichtiger Emotionen", schreibt "The Verge"-Autor Vlad Savov. Er kommt am Ende zum Schluss, dass er gerne häufiger solche Reden im Technik-Bereich hören würde. Auch "Techcrunch"-Redakteur Brian Heater war begeistert. Über Richard Yu sagt er, er sei der "800-Pfund-Gorilla für die Dauer einer Keynote gewesen".

Nach dem plötzlichen Rückzieher von AT&T versucht Huawei nun, sein Smartphone über die übrigen Vertriebskanäle (etwa Internet-Shops) zu verkaufen. Um den Smartphone-Launch zu befeuern heuerte man Gal Gadot ("Wonder Woman") als Testimonial an. Sie trägt den kuriosen Titel "Chief Experience Officer". Doch ohne die Unterstützung der Mobilfunkbetreiber können vermutlich nicht einmal Superhelden die Verkaufszahlen ankurbeln, merkt "Techcrunch" an.