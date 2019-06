Es ist das Highlight der hauseigenen Entwicklermesse: Jahr für Jahr zeigt Apple auf der World Wide Developer Conference, kurz WWDC, die neueste Version seines mobilen Betriebssystems iOS. Und auch diesmal ließ man die Fans nicht hängen: Ab Herbst bekommen viele iPhones das neue iOS 13. Leider werden aber nicht alle Geräte unterstützt.

Die wichtigste Änderung: Das iPad läuft nun nicht mehr mit iOS - sondern hat mit iPadOS ein eigenes Betriebssystem. Das erhält allerlei exklusive Features wie die Fähigkeit, mehrere Fenster derselben App zu öffnen. iPads werden dadurch mehr zu einem Computer. Welche iPhones und iPads die neuen Systeme bekommen, erfahren Sie unten.

+++ Lesen Sie auch unsere Zusammenfassung der WWDC: Apple geht den wichtigsten Schritt seit Jahren +++

Nicht alle Modelle sind dabei

Wie immer in den letzten Jahren sind einige von Apples Mobilgeräten mit dem neuen System am Ende ihrer Zeit angekommen. Nur noch Sicherheitsupdates erhalten die betroffenen Geräte dann, neu entwickelte Features bleiben jüngeren Geräten vorbehalten. Diesmal hat es mit dem iPhone 6, dem iPhone 6 Plus und dem ersten iPad Air gleich mehrere sehr erfolgreiche Modelle erwischt.

Ab heute sind die neuen Systeme in Testversionen für Entwickler erhältlich, Testversionen für Normalverbraucher dürften in einigen Wochen Folgen. Final sind die Programme dann Anfang Herbst verfügbar, erfahrungsgemäß dürfte das in der ersten September-Hälfte passieren.

iOS 13: Diese iPhones bekommen das Update

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone Xr

iPhone Xs

iPhone Xs Max

iPadOS: Diese iPads bekommen das Update

iPad Air 2

iPad (2017)

iPad (2018)

iPad Mini 4

iPad Mini (2019)

iPad Pro 9,7 Zoll

iPad Pro 10,5 Zoll

iPad Pro 11 Zoll

iPad Pro 12,9 Zoll (erste Generation)

iPad Pro 12,9 Zoll (zweite Generation)

iPad Pro 12,9 Zoll (dritte Generation)

