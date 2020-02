Apples neues Betriebssystem iOS 11 steht in den Startlöchern. Doch was bietet die neue Software dem Nutzer? Die wichtigsten Neuerungen im Überblick. Der App Store kommt im neuen Gewand daher. Nutzer erhalten künftig individuelle Download-Vorschläge. Apple ändert mit iOS 11 das Kompressionsformat für Fotos und Videos, wodurch sie weniger Platz benötigen. Laut Apple finden nun bis zu doppelt so viele Bilder Platz. Das neue Kontroll-Center kann frei angepasst werden. Wer einen Apple TV besitzt, kann so die Fernbedienungs-App für den Schnellzugriff hinterlegen. Mit iOS 11 liefert Apple das lang erwartete "Drag and Drop". Bilder, Links usw. können von einer App in eine andere kopiert werden. Die neue App "Dateien" sorgt für eine übersichtliche Verwaltung der Dateien – auf dem Handy und im Cloud-Speicher. Apples App "Karten" wird um Indoor-Karten erweitert. So kann in großen Gebäuden, wie Flughäfen, die Navigation genutzt werden. Mit iOS 11 rüstet Apple seine Produkte für Augmented Reality. Die Kombination aus Live-Bild der Kamera und virtuellen Effekten ist für Apple einer der Mega-Trends.